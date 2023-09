„Die Umsetzung funktioniert durchwegs gut“

Seit dem 1. September gilt für Großküchen eine Herkunftskennzeichnungspflicht für von ihnen verarbeitete Lebensmittel. So müssen also beispielsweise Küchen in Pflegeheimen transparent angeben, woher das Fleisch, die Milch oder die Eier kommen, die für die Mahlzeiten der Bewohnerinnen und Bewohner verwendet werden. Wie stehen Betroffene dieser Maßnahme gegenüber und wie funktioniert sie in der praktischen Umsetzung?

Der Dachverband der österreichischen Gemeinschaftsverpfleger mit Sitz in Baden, kurz GV-Austria, begrüße den Schritt in Richtung mehr Transparenz: „Das gibt uns die Möglichkeit, unsere guten Taten auch vor den Vorhang zu holen. In der Gemeinschaftsverpflegung werden seit vielen Jahren regionale Lebensmittel eingesetzt“, so Präsident Manfred Ronge. Der Einkauf der Rohware funktioniere problemlos, auch die Lieferanten seien nun sensibilisiert, was im Vorfeld nicht zwangsweise der Fall gewesen sei.

„Wo es noch holpert und wo wir wirklich Aufgaben haben, ist das Datenmanagement. Dass die Informationen von der Produktion über den Handel bis hin zu uns fließen“, erläutert der GV-Austria-Präsident. Die meisten Gemeinschaftsverpfleger hätten Warenwirtschaftsprogramme, womit es aber „schon ganz gut“ laufe.

Ausweitung auf Obst und Gemüse auch notwendig?

Man habe einen „guten und großen Wurf“ damit gemacht, nun Fleisch, Eier und Milchprodukte verpflichtend kennzeichnen zu müssen, konstatiert Ronge. Ob man dies künftig allerdings auch auf Obst und Gemüse ausdehnt, werde man erst sehen. „In der jetztigen Regierungsvereinbarung ist das nicht vorgesehen. Viele Küchen kennzeichnen allerdings jetzt schon freiwillig ihre Produkte. Denn sobald behauptet wird, regionale Produkte zu verwenden, muss dies auch nachgewiesen werden“, sagt Ronge. Damit werde sich wahrscheinlich vieles erübrigen.

Dasselbe gelte auch für die Gastronomie im Allgemeinen, also Wirtshäuser, Heurigen, Restaurants und Co. Hier gibt es bis dato nämlich keine Kennzeichnungspflicht, viele tun dies jedoch freiwillig: „Auch die Gastronomie muss, sobald sie Produkte auszeichnet, deren Herkunft belegen können. Es gibt zahlreiche Wirte, die ihre Produkte löblicherweise regional beziehen, und dies den Gästen auch kommunizieren.“ So gesehen reiche das Gesetz ohnehin in die Gastronomie hinein. Ronge denke, dass das Interesse der Gäste viele Betriebe dazu bringen könnte, die Herkunftskennzeichnung auch ohne spezifisches Gesetz umzusetzen.

Ob nun einige Großküchen den Zulieferer wechseln werden, da transparent ersichtlich ist, dass womöglich nicht in bester Qualität eingekauft wurde? „Ich glaube wenig, da wir in der Gemeinschaftsverpflegung wenig Gelegenheit hatten, minderwertige Ware zu beziehen. Denn in der Umsetzung einer Großküche braucht man optimale Rohware“, meint der Präsident der GV-Austria.

„Regionalität schon immer an oberster Stelle“

Im Pflegeheim der SeneCura in Traiskirchen sei der Umstellungsprozess laut SeneCura Niederösterreich Süd Regionaldirektor Michael Pinz vollständig abgeschlossen: „Alle Küchenleitungen unserer Betriebe sind dementsprechend geschult und unterwiesen. Wir hängen die Information zur Herkunft bei unseren Speiseplänen aus.“

Man begrüße es, dass die Herkunft von Fleisch, Eiern und Milch nun transparent angegeben werden muss und damit für die Konsumentinnen und Konsumenten nachvollziehbar wird. „Bei unseren Lieferantinnen und Lieferanten ändert sich durch diese neue Regelung nichts, da Regionalität und Qualität der Produkte bei uns immer schon an oberster Stelle stehen“, sagt Pinz.

Dass die Kennzeichnungspflicht auch auf die allgemeine Gastronomie ausgeweitet werden könnte, oder jedenfalls darüber diskutiert wird, sieht Bezirkswirtesprecher Gerhard Maschler, Inhaber des Gasthauses Maschler in Wienersdorf, positiv: „Wenn, dann aber für die gesamte Gastronomie, also auch Kebapstände, Fast Food-Lokale und dergleichen, so können die Gäste besser entscheiden, wen sie besuchen, da sie über die Qualität Bescheid wissen.“