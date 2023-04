Vöslau trauert um den „Fredl“

Mit Superlativen sollte man immer sorgsam umgehen. Aber im Fall von Alfred Degl, dem „Fredl“, kann man, ohne übers Ziel hinauszuschießen, behaupten, dass er schon zu Lebzeiten eine Legende war. Er war Tormann, Wirt, Schweinezüchter, gelernter Maschinenschlosser, Boxer, Familienvater, Liebhaber guter Musik und der Frauen. Wer den Fredl nicht kannte, kannte Bad Vöslau nicht wirklich.

Seine große Leidenschaft war der Fußball, seine sportliche Heimat der SC Vöslau Fabrik. „Für die Bude“, den Werksklub der ehemaligen Kammgarnfabrik, habe er am liebsten gespielt. Sein Herzensverein war aber bis zum Schluss Rapid Wien. Einmal „als junger Bua“ hat er sogar gegen seine Rapidler gespielt.

Sportbildbote, 60er Jahre: „Fredi Degl eroberte sich die Herzen des Vöslauer Anhangs“. Foto: Ursula Jäckel

Weil er eigentlich zu jung für die Kampfmannschaft war, stand er unter fremden Namen für einen Mödlinger Fußballklub zwischen den Pfosten. 19 Mal musste er in dem Testspiel hinter sich greifen. Auf der Gegenseite hatte Tormann-Legende Walter Zemann wenig zu tun. Dennoch schwärmte Degl noch bis ins hohe Alter von „der Partie“. Er hütete auch für den ASK Bad Vöslau (nach dessen Fusionierung mit dem Fabriksteam im Jahr 1967), Traiskirchen, den ASV Baden und andere Vereine das Tor. Seine Tormannhandschuhe hing er mit 57 Jahren an den Nagel. Geboxt hat Degl auch – zehn Jahre lang. Das sah man seiner Nase durchaus an.

Durch das Kicken kam Degl zur Gastronomie. In den 1960-er-Jahren übernahm er die Kantine am Bad Vöslauer Sportplatz in der Alleegasse. Und er kam auf den Geschmack. Von 1966 bis 1976 führte er, wo die Wiener Neustädterstraße Richtung Stadtzentrum abbiegt, das Lokal „Rossschwemme“. Die Kurve ist älteren Vöslauern wohl noch als „Degl-Kurve“ ein Begriff. Später wurde das Lokal zur „Guten Stube“, heute ist ein Restaurant dort beheimatet.

Seine legendäre Hütte, „Freddy’s Oase“ an der Flugfeldstraße, eröffnete er 1969. Früh bildeten sich Legenden, was denn dort alles passiert wäre. Die wollen wir hier nicht näher beleuchten. Es wurde unter der Discokugel getrunken und gefeiert. Die steilen Waschbeton-Stufen, die von der Oase zur Straße hinunterführen, haben sicher schon manchem Gast Kopfzerbrechen bereitet. Offen war eigentlich täglich. Besser gesagt nächtens. Oft bis in den hellen Tag hinein. Die „Hitt’n“ errang einen gepfefferten Ruf und war bis in die Wiener Gegend bekannt.

Unter dieser Discokugel in Freddys Oase wurde jahrzehntelang getrunken und gefeiert. Foto: Ursula Jäckel

In den späteren Jahren wurde die Stimmung etwas gesetzter. Der Fredl veranstaltete sogar Konzerte. Was jedoch blieb, waren die bei den Stammgästen durchaus beliebten – ähm – Heimatfilme, die er im Lokal zeigte. Meist ältere Streifen, in denen blonde Frauen mit Dauerwelle und Männer mit Schnurrbart agierten. Und das meist nackt. Fredl liebte aber auch gute Musik. In stilleren Stunden konnte man in der Oase Muddy Waters, John Lee Hooker, Ry Cooder und anderen Größen der Blues- und Rockgeschichte lauschen.

So war es auch im vergangenen April. Degl, damals fast schon 85 Jahre alt, saß an einem Freitag nachts alleine in seinem Lokal. Die ersten Gäste begrüßte er freundlich. Aus den Boxen drang „seine“ Musik. Er brachte Bier in Flaschen und begann zu plaudern, zu sinnieren. Über Fußball, über Menschen, übers Leben. Es waren weise Worte, die der alte Mann da sprach. Mit eher leiser und leicht brüchiger Stimme, die seine einst tiefe Reibeisenkehle nur mehr erahnen ließ. Im TV lief eine Kochsendung. Bis zuletzt saß der Fredl, oft alleine, noch immer nahezu täglich in seiner „Hitt’n“ lauschte der Musik, schaute fern und hoffte, dass er dem einen oder anderen Gast ein Bier oder einen Spritzer bringen darf.

Alfred Degl, 2007, bei der Feier seines 70. Geburtstag in seinem Lokal Freddys Oase. Foto: privat

Am 5. Mai wäre Alfred Degl 86 Jahre alt geworden

Alfred Degl wurde seit Februar dieses Jahres im Krankenhaus wegen einer Krebserkrankung bestrahlt. Er verließ diese Welt am 30. März für immer. „Wir waren bis zum Schluss bei ihm“, erinnert sich seine Tochter Petra. „Er ist ruhig eingeschlafen.“ Am 5. Mai wäre der Fredl 86 Jahre alt geworden. Er hinterlässt vier Kinder, vier Enkel und drei Urenkel.

Das Begräbnis von Alfred "Fredl" Degl findet am 21. April um 14 Uhr am Friedhof Bad Vöslau statt.

