In Götzis ging es um die ÖM-Medaillen im Siebenkampf. In der U18-Klasse sorgten drei ULC Riverside Mödling-Girls für Furore, allen voran die Traiskirchnerin Anja Dlauhy. Die 17-Jährige mischte nach längerer verletzungsbedingter Pause an der Spitze mit und holte sich mit 4.819 Punkten schlussendlich die Silbermedaille und einen NÖ-Rekord.

Diesen hatte sich im Juli erst Vereinskollegin Selina Müller geschnappt. In Götzis landete Müller knapp hinter ihrer ULC-Kollegin. Am ersten Tag haderte Müller mit den widrigen äußeren Bedingungen, musste von ihren Trainern sogar zum Weitermachen überredet werden. Es zahlte sich aus. Müller gewann dank 4.687 Punkte die Bronzemedaille.

ULC-Trio pulverisiert Rekord

Das ULC-Ergebnis rundete die Brunnerin Pauline Leger mit einem fünften Platz, so wie einer persönlichen Bestleistung von 4.489 Punkten, ab. Das Trio freute sich über eine Goldene im Mannschaftsbewerb. Ganz nebenbei verbesserten es den ULC-Vereinsrekord im Siebenkampf. 13.995 Punkte sind um 2.988 mehr als der alte Rekord.