29-Jährige starb bei Verkehrsunfall auf der A2

Die Lenkerin war mit ihrem Pkw nach Polizeiangaben in einen Wagen gekracht, von der Fahrbahn abgekommen und in einem Böschungsbereich gegen einen Baumstamm geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Motorblock aus dem Kfz befördert und der Wagen blieb im Böschungsbereich auf der Seite liegen. Der andere Lenker brachte sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Beim Eintreffen der FF Leobersdorf war die Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt in ihrem total deformierten Audi eingeklemmt. Leider kam für sie jedoch jede Hilfe zu spät, sie erlag an Ort und Stelle ihren Verletzungen.