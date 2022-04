In Feld gelandet Leobersdorf: Auto überschlug sich

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

A us unbekannter Ursache kam am Dienstag auf der Sollenauer Straße zwischen Leobersdorf und Sollenau eine Lenkerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen ein Verkehrsschild, schlitterte in das daneben liegende Feld, überschlug sich dabei und blieb schließlich am Dach liegen.