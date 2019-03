Seit einigen Tagen verdichten sich die Gerüchte, dass die Bawag-Filiale mit angeschlossenem Post-Partner ihre Pforte schließen soll. Vonseiten der Bawag bestätigt ist die Schließung: „In der Filiale Leobersdorf sind wir als Bawag in die bestehenden Räumlichkeiten damals zugezogen – bis Ende des Jahres wird die Bankstelle aufgelassen“. Ein schwacher Trost für die Kunden in der Markgemeinde ist der Hinweis der Bank, dass sich die nächste Bawag-Filiale in Baden befinde.

Nächste Filiale befindet sich erst in Baden

Als Schließungsgrund nennt die Bawag-Mitarbeiterin unter anderem, dass „Die Menschen vermehrt ihre Bankgeschäfte online abwickeln“. Die Post dagegen, die erst im Vorjahr in die Infrastruktur investiert hat, bleibt in der Badener Straße 2 erhalten, weiß deren Sprecher Michael Homola: „An den Gerüchten um eine Schließung der Post in Leobersdorf ist nichts dran. Derzeit trennen sich die gemeinsamen Filialen von Bawag und Post AG in ganz Österreich. Teilweise gibt es Standorte wie Leobersdorf, wo die Bawag zugezogen ist und an anderen Standorten sind wir als Post in eine Bawag-Filiale eingezogen“.

Das Postamt besteht seit dem 1943 durch die Zusammenlegung zweier Postämter und des damaligen Staatstelegraphenamtes. Davor war das Gebäude viele Jahre ein Gasthaus der Familien Höllriegl, Lesiak und Pichler. Am 20. Februar 1987 erfolgte die Inbetriebnahme nach Erweiterung und Modernisierung. Aus der Zeit stammt der Eingang vom Matthias Pailer-Platz aus.