Leobersdorf: druck.at bleibt österreichischer Leitbetrieb

„Die Druckereibranche gehört zu den Wirtschaftszweigen, die durch die Digitalisierung einem besonders starken, strukturellen Wandel unterzogen worden sind“, erläutert Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher anlässlich der Verleihung der Zertifizierungsurkunde. „druck.at ist ein Paradebeispiel eines Unternehmens, das tatsächlich aus Herausforderungen neue Chancen gemacht hat und mit kontinuierlicher Innovation, Produktoptimierung und neuen Dienstleistungen nachhaltig erfolgreich ist.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum vierten Mal als Leitbetrieb Austria zertifiziert wurden. Als Onlinedruckerei mit Firmensitz in Leobersdorf in Niederösterreich, setzen wir unseren Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns sehr, dass unser Einsatz auf diese Art und Weise wieder einmal belohnt wird“, konstatiert druck.at-Marketingchefin Eva Perthen. Kollege Stefan Just ergänzt: „Mit dieser Auszeichnung sehen wir uns auch in unserer Kundenservice-Offensive bestätigt. Wir sind eine persönliche Onlinedruckerei und bieten mit unserem Kundencenter auch persönliche Beratung per Chat oder Telefon an."

Leitbetriebe Austria bietet den Exzellenz-Betrieben der heimischen Wirtschaft eine Plattform, um den Know-How-Austausch über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren. „Gemeinsam setzen wir neue Meilensteine, um die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich nachhaltig zu stärken“, erklärt Rintersbacher.

Infos: https://www.druck.at/ und https://leitbetriebe.at/

