Kunst gegen launiges Laden für E-Autos

Mit hoch zu Berge stehendem Haar, weit geöffneten Augen und einem Ladekabel in der Hand, stehen die zwei zwischen elektrischen Blitzen, unübersehbar inmitten der neuen eCarUp-Ladesäulen in der Mühlgasse. Entstanden ist das Bild im Studio von Fotograf Christian Husar. „Etwas Schminke, ganz viel Haargel und ein wenig Nachbearbeitung“, zwinkert der Fotoprofi und spricht seinen 8- bzw. 11-jährigen Fotomodels großes Lob aus. Die beiden öffentlichen Ladesäulen in der Mühlgasse sind nach einer Registrierung bei eCarUp rund um die Uhr benützbar, für 28 Cent je geladener Kilowattstunde.

