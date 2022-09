Regenbogental in Finanznöten: „Auf jeden Euro angewiesen!“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Müssen die Türen im Regenbogental geschlossen bleiben?“, wird in einer am Montag veröffentlichten Presseinformation gefragt.

Hintergrund ist, dass der kürzlich fertiggestellte stationäre Bereich, ein lang ersehntes Herzensprojekt des Therapiehofs Regenbogental in Leobersdorf, noch nicht bezogen werden kann. „Es gibt bereits die erste Familie, die darauf hofft, bald in der Therapiewohnung untergebracht zu werden, doch es fehlt uns an den finanziellen Mitteln, um zu starten“, wird die Leiterin des Therapiehofs, Margarethe Weiss-Beck, zitiert.

„Wir sind dringend auf jeden Euro angewiesen!“

Die Kosten für einen zweiwöchigen Aufenthalt als Auszeit vom Alltag inklusive therapeutischer Komplettbetreuung und Begleitung für alle Familienmitglieder seien enorm. Weiss-Beck bittet daher um Hilfe: „Wir sind dringend auf jeden Euro angewiesen!“

Der stationäre Bereich des Therapiehofs Regenbogental wurde erst vor wenigen Tagen, nach einer Umbauzeit von fast einem Jahr, fertiggestellt: eine geräumige, barrierefreie 90m² große Therapiewohnung mit Wohn- und Essbereich mit Panoramablick zu den Pferden, Ziegen, Lamas und Kaninchen, zwei Schlafzimmer inklusive Krankenbett und einem barrierefreien Badezimmer. Ganz nach dem Motto „Bunt wie der Regenbogen“ steht das interdisziplinäre Team aus Palliativmediziner Manfred Weiss, Therapeuten und Pädagogen bereit, um individuelle Ressourcen zu stärken, Freiräume zu ermöglichen und neue Perspektiven zu schaffen.

„Viele Sponsoren sind verunsichert und spenden nicht, weil sie abwarten wollen, wie sich die Lage entwickelt“

Aber nun sei man wegen der Finanzierung ratlos. Laut Regenbogental-Sprecherin Raphaela Ehrenhofer spiele dabei auch die aktuelle schwierige weltpolitische Lage eine Rolle. „Viele Sponsoren sind verunsichert und spenden nicht, weil sie abwarten wollen, wie sich die Lage entwickelt“, sagt sie. Dazu kommen die hohen Strom- und Heizungskosten der alten Gebäude, „der Verbrauch wird nicht weniger“, weiß sie. Ehrenhofer ersucht die Bevölkerung um Spenden – jede Summe, sei sie auch noch so klein, helfe dem Therapiehof.

An Engagement mangelt es nicht. So nutzten zwei fleißige Schüler aus der 3. Fachklasse der HTL Baden, Malerschule Leesdorf, ihre Ferien für den guten Zweck. Cornelia Hochhauser und Oliver Scholz werteten den Pferdeanhänger auf, der für Trainingszwecke bereit steht, damit die Therapiepferde bei einem medizinischen Notfall schnell eingeladen und in die Pferdeklinik transportiert werden können. Das Material für die Umsetzung stellte ihnen die Firma Sefra zur Verfügung. Die beiden konnten vieles, das sie in der Schule gelernt haben, nun direkt in der Praxis umsetzen, zur Freude ihres Werkstättenleiters Gerhard Nimmervoll.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.