Spektakuläre Aufnahmen: Mit Smartphone durch die Galaxie

Der nächtliche Sternenhimmel hat Robert Grögler seit seinem 14. Lebensjahr fasziniert. „Schon damals war ich ein begeisterter Hobbyastronom“, erzählt Grögler. Doch erst, als ihn eine schwere Verletzung vor acht Jahren dazu zwang, seine Arbeitsstelle aufzugeben, begann er sich seinem Hobby mit einer größeren Intensität zu widmen.

Astro-Fotograf Robert Grögler (l.) mit ESA-Physiker Ulrich Reininghaus, Projektmanager der Merkur-Raumsonde BepiColombo. Foto: Robert Grögler

Er begann, die Sterne mit handelsüblichen Smartphonekameras durch ein Teleskop zu fotografieren. Die Nachbearbeitung der Fotos führt er am Computer durch. War der Mond das erste Himmelsobjekt, das er fotografierte, ist er mit verschiedenen Smartphones längst in ferne Galaxien abseits der Milchstraße eingedrungen.

„Ich bin jetzt intergalaktisch unterwegs“, sagt Grögler, und meint damit, dass er sich mit seiner Astro-Fotografie auf „Deep Sky“-Objekte spezialisiert hat, also Galaxien, Nebel und Sternhaufen, die sich außerhalb unserer Milchstraße befinden. Das Unglaubliche dabei ist, dass er mit seinen Smartphone-Fotos in Qualitätssphären vorgestoßen ist, die niemand erwartet hätte, jemals mit einer normalen Smartphonekamera zu erreichen. Nun hat das deutsche Astronomie Magazin „Astronomie - DAS MAGAZIN“ als eine der ersten deutschsprachigen Astronomie-Fachzeitschriften einen vier Seiten langen Bericht über Gröglers Arbeit mit der Smartphonekamera veröffentlicht. Gewissermaßen ein Ritterschlag, der bestätigt, dass Grögler zu den wenigen Astro-Fotografen in Europa gehört, die es schaffen, Deep-Sky-Objekte vernünftig abzulichten. Das ist auch der aktuellen Smartphone-Kameraentwicklung geschuldet.

„Mit jeder Weiterentwicklung der Handykamera ergeben sich neue Möglichkeiten. Ich war vor zehn Jahren einer der ersten in der Szene, der ohne spektakulärer Kamera samt Ausstattung mit Astro-Fotografie begonnen hat“, erinnert sich Grögler an seine Anfänge.

Seine Foto-Erfolge veröffentlichte er auf seiner Facebook-Seite, was internationale Experten der Raumfahrt auf ihn aufmerksam machte. So kontaktierte ihn NASA-Wissenschaftler Sten Odenwald, der von seinen Fotos tief beeindruckt war.

„So bin ich zu den Experten und zu den Artikeln in den Fachbüchern gekommen“, erläutert Grögler. Wer in seine Fußstapfen als Hobby-Astro-Fotograf treten will, der muss sich am nächtlichen Sternenhimmel zumindest orientieren können. „Es ist ein typischer Anfängerfehler, dass sich viele ein teures Teleskop kaufen und dann keine Sternbilder kennen. Mit viel Mühe und Not wird gerade mal der Mond gefunden, das ist zuwenig“, weiß Grögler.

Auch die Nachbearbeitung der Fotos ist entscheidend

Das Geheimins seines Erfolges liegt darin, dass er ein computergesteuertes Teleskop verwendet.

„Damit fahre ich den Sternen nach, die Belichtung ist entscheidend, ich belichte mindestens 30 Sekunden lang“, sagt Grögler, der zwei bis dreimal im Jahr Workshops für Interessierte abhält. Diese finden dort statt, wo er in Österreich am liebsten fotografiert: am Symposion in Lindabrunn, „weil die Grundvoraussetzung für gelungene Astro-Fotografie ist, dass es stockdunkel ist, ohne Lichtverschmutzung und ohne Irritationen in der Atmosphäre. Die Luft muss klar sein, ohne zuviel Staub oder Luftfeuchtigkeit, nur so gelingen gute Astro-Fotos“.

