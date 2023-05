Bernhard Aichner in Ebreichsdorf

Am 26. April begrüßte der Ebreichsdorfer Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, einen besonderen Gast im ausverkauften Veranstaltungsaal des Alten Rathauses: den österreichischen Bestsellerautor Bernhard Aichner. Der Bürgermeister erzählte, wie es ihm und dem Kulturstadtrat gelungen war, den Autor nach Ebreichsdorf zu locken. Aichner begeisterte das Publikum mit seiner unterhaltsamen Art und erzählte von seinen ersten drei Büchern der Bronski-Reihe und wie er zum Schreiben gekommen war. Er las auch Passagen aus seinem neuesten Roman "Bildrauschen" vor und beeindruckte das Publikum mit einem Abschlusslied. Vor Ort konnten Bücher von Aichner gekauft und signiert werden. Der Bürgermeister kündigte an, dass in Zukunft vermehrt kulturelle Veranstaltungen in die Stadt geholt werden sollen, darunter auch eine Lesung von Andreas Gruber im Herbst.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.