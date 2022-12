"The Voice" im Café Central in Baden

Werbung

Er ist ein echter studierter Schauspieler, er ist ein echter Autor (er schreibt Bücher), er hat eine echt schöne Stimme (seine Stimme ist in Film, Funk und Fernsehen zu hören), und er kennt die echten Wiener Weihnachtsg’schichten: Roman Danksagmüller ist einem als „Station Voice“ beim ORF bekannt und am Donnerstag, 15. Dezember gibt er sein Debüt in Baden im Café Central.

Er wird aus seinem Buch 12 fantastische, lustige, skurrile und mystische Weihnachtsgeschichten der 1970er-Jahre bis zu den 2000er aus dem Ärmel schütteln.

„Meine Lesung wird eine Reise zu den Wiener Sehenswürdigkeiten bis in die Hinterhöfe der Randbezirke Wiens, meine echten Wiener Weihnachtsg’schichten sind eine Liebeserklärung an die schönste Stadt der Welt und an die schönste Zeit im Jahr.“

Und ein P.S. hat Danksagmüller auch noch parat: „Für eine schöne Kindheit ist es nie zu spät.“

www.romandanksagmueller.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.