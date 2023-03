Frauenmuseum rückt in greifbare Nähe.

„Gutta cavat lapidem“ - jeder kennt das Zitat: Steter Tropfen höhlt den Stein, so liest man es bei dem römischen Dichter Ovid. Gemeint ist, dass man mit Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit oft besser ans Ziel kommt, als etwas Huschhusch zu erreichen. Gut, dass Beate Jorda mit diesen Tugenden beseelt ist: Montagabend wurde im Volksbankensaal das Konzept eines Frauenmuseums vorgestellt, welches in greifbare Nähe gerückt ist.

Beate Jorda ist Obfrau des Vereins Frauenzimmer und ihre Herzensangelegenheit ist es, in Baden ein Frauenmuseum zu errichten. Ein Ort, wo nicht nur den großen Frauen Badens gedacht wird. Ihr schwebt keine museale Bewahrungsanstalt verstorbener Frauen vor, sondern ein lebendiger Ort, wo Feminismus Kunst wird.

Eigentlich ist es ein Konzept für etwas noch Umfassenderes: Arbeitstitel ist ZKF – Zentrum für Kunst und Feminismen. Man hat sogar schon einen geeigneten Ort gefunden, die Grabengasse 18.

Dort, wo heute noch die Feuerwehr Baden-Stadt ansässig ist, soll Neues wachsen. Geplant sind Ausstellungs- und Forschungsräume, ein dritter Raum (ein konsumationsfreier öffentlicher Raum, früher nannte man so etwas Pausenraum) und ein öffentlicher Außenraum.

Es brauche nun ein eindeutiges politisches Ja

Wann es losgeht und wie viel es kostet, darüber könne man noch nichts sagen; zuerst brauche es ein politisches Ja.

Bürgermeister Stefan Sziruscek, ÖVP, stellte das weibliche Triumvirat vor, welches seit 2020 an dem Konzept arbeitet und von der Stadtgemeinde beauftragt wurde: Die Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein, die Ziviltechnikerin Andrea Grasser und Katharina Boesch.

Vizebürgermeisterin und Frauenbeauftragte Helga Krismer von den Grünen stellt nach der Präsentation klar: „Es gibt nun ein klares Bekenntnis vonseiten der Politik, ein Thema aus der Zivilgesellschaft aufzugreifen und umzusetzen.“ Das ZKF könne aber erst umgesetzt werden, wenn der Gemeinderat zustimme.

Aber die Basis sei gelegt, ein einzigartiges Konzept für eine Art Museumszentrum, wo bewahrt, aufgearbeitet, aber auch öffentlich debattiert und geforscht werde, liegt am Tisch. Notwendig sei ein Frauenmuseum allemal, „Frauenrechte sind nicht selbstverständlich, das beginnt schon bei der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit“, so der Bürgermeister.

„Unsere Arbeit startete mitten in der Lockdownzeit, deshalb konnten wir nur in kleinen Gruppen arbeiten“, erzählt Thun-Hohenstein. Zu den Diskussionsrunden wurde unter anderem die Schriftstellerin und gebürtige Badenerin Marlene Streeruwitz eingeladen. Weiters saß in den Runden die Filmemacherin Christiana Perschon, ebenfalls eine Badenerin sowie die Künstlerin Elisabeth von Samsonow.

„Wir befinden uns in einem Backlash, was die Fragen von Diskriminierung und Gleichberechtigung betrifft, es spitzt sich zu“, meint Thun-Hohenstein. So könne Baden mit dieser Initiative einen echten Meilenstein setzen, „das ist ein Leuchtturmprojekt“, sagte ein männlicher Zuhörer in der abschließenden Diskussionsrunde. Ein anderer Mann merkte an, dass „es mutig ist, so eine Idee in Baden zu präsentieren“.

Frauenmuseum ins Feuerwehrhaus

Begonnen hat die Konzeptphase mit einer Machbarkeitsstudie und da sei man gleich einmal an seine Grenzen gestoßen, weil das erste Objekt, am Rainer-Ring, stellte sich alsbald als zu klein und ungeeignet für ein Museumszentrum heraus.

Bei einem gemeinsamen Rundgang durch Baden „hat uns dann das Haus in der Grabengasse 18 förmlich umarmt“, erinnert sich Thun-Hohenstein, die von einem Haus träumt, dass alle Willkommen heißt.

Das ZKF könne auch ein internationales Aushängeschild Badens sein. 146 Frauenmuseen und 34 virtuelle Räume gebe es weltweit, eines davon steht in Hittisau, Vorarlberg. Wenn nun im Osten Österreichs ein modern entwickeltes Zentrum für Kunst und Feminismen entstehe, dann könne das eine weltweite Strahlkraft und Relevanz haben. Nur die Kunst könne gesellschaftliche Themen aus feministischer Perspektive durch die Sprachen der Kunst beleuchten.

Die Idee des Zentrums sei, das man sich im Zwischenraum bewege, wo eine wertfreie und ehrliche Begegnung passieren könne.

Entstehen soll ein Begegnungsort für alle Badnerinnen und Badner, egal welchen Alters und welcher Herkunft. „Wenn sich Baden so etwas leistet, dann leistet die Stadt hier echte Pionierarbeit und darauf kann sie stolz sein, was wir uns da ausgedacht haben, ist absolut machbar.“

So könnte das fertige „Zentrum für Kunst und Feminismen“ einmal aussehen. Foto: Sandra Sagmeister

