Es ist ein kleines Jubiläum, das die Schriftstellerin und Dichterin Elisabeth G. Beyerl dieser Tage feiert: Ihr bereits zehntes Buch, „Hoamat, Liab und Leben“, ist auf dem Markt erschienen. Es ist Beyerl zufolge in vielerlei Hinsicht verwendbar: „Es ist ideal zum Verschenken, zum Mitnehmen, um daraus vorzulesen und es macht Stimmung“, ist sie überzeugt.

100 Gedichte zusammengetragen

Die erste Publikation Beyerls, die zwar in Wien geboren wurde, aber mittlerweile in Kirchberg am Wechsel lebt und arbeitet, war „Kennen Sie sich, Herr Direktor“ und handelte vom Alltag im Büro.

Für ihr neuestes Werk hat die vielseitige Autorin 100 Gedichte zusammengetragen, „verfasst in regionaler Mundart“, wie Beyerl gegenüber der NÖN erklärt. Wie ein roter Faden zieht sich „die Liebe zu Niederösterreich“ durch Beyerls Werk:

„Ich schreibe nieder, wie Gedanken, Gefühle, Fakten, Eindrücke an mich herankommen. Das bedeutet, dass in jedem Raum, in jeder Handtasche, im Auto, Block und Kugelschreiber parat liegen, damit ich, oft auch mit nassen oder fetten Händen, Gedanken festhalten kann“, muss die Autorin schmunzeln. So komme es auch, dass sie gleichzeitig an mehreren Projekten arbeite, wie Beyerl hinzufügt.

Warum sie in „Umgangssprache“ schreibe, werde sie oft gefragt, meint die Schriftstellerin: „Vielleicht liegt es daran, dass ich als Stadtkind Teile meiner Kindheit in Kirchberg verbracht habe und sich die Umgangssprache eben eingeprägt hat“, meint sie. Mehr dazu auch auf Seite 4!