Baden: Großer Kinder & Frauen Flohmarkt heute in Halle B

Am Vormittag füllt sich der Saal von 10 bis 13 Uhr mit vielen Familien, die Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher und alles für Sport und Spiel kaufen und verkaufen. „Eine riesige Auswahl an sehr gut erhaltener Baby-Erstausstattung zieht viele schwangere Frauen und Paare zum lieblingsflohmarkt, um sich gut und günstig mit Babystramplern, Stillkissen, Stoffwindeln, Babytragen, Tragetüchern, Kinderwägen und vielem mehr einzudecken“, weiß Veranstalterin Sylvia Sedlak vom Verein Geburtsallianz Österreich. Ein großer Spielplatz direkt vor dem Veranstaltungssaal lädt zum Austoben und Entspannen ein, während Mama drinnen in Ruhe einkaufen kann.

Am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr geht es dann weiter für alle Fashionistas mit Damenmode, Schuhe, Stiefel, Handtaschen, Schmuck und Kosmetik. Das ist ein Erlebnis im Schnäppchenparadies für alle, die in angenehmer Atmosphäre einen chilligen Nachmittag verbringen wollen. Sedlak verspricht eine große Vielfalt an schöner Vintage-Mode und Markenwaren. Für Snacks und Getränke ist ebenso gesorgt.

Halle B leicht mit Öffis erreichbar und auch mit Auto kein Parkplatzproblem

Über die Beweggründe, mit dem „lieblingsflohmarkt“ nach Baden zu kommen, erzählt Sedlak: „Wir suchen schon seit langem eine gute Location südlich von Wien, da auch unsere Flohmarkt-Aussteller und Besucher immer wieder danach gefragt haben. Dann gab es ein paar unserer Aussteller, die Baden und die Halle B vorgeschlagen haben, weil es mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht und bequem (auch von Wien Zentrum) zu erreichen ist und für alle Autofahrer das riesige Parkhaus jegliche Parkplatzsuche erübrigt.“ Sie ist überzeugt, dass „Baden und Umgebung viele Familien mit Kindern“ habe, „die sicherlich gerne zum Stöbern kommen.“ Denn, so Sedlak: „Spielzeug kann man ja nicht genug haben". Und Frauen würden sowieso gerne shoppen „und wollen ihren vollen Kleiderschrank aussortieren, damit wieder Platz für 'Neues' ist“.

Die nächsten Termine sind am 15. April im Festsaal Meidling (Wien), am 28. Mai in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf und am 22. Oktober wieder in Baden in der Halle B.

