Grandioses Konzert von Liadamocha Peter Friesenbichler in Ebreichsdorf

Mehr als 100 Besucher kamen am 1. April in den Genuss eines wunderbaren Liederabends im Alten Rathaus Ebreichsdorf. Der Musiker öffnet stilistisch neue Türen im Raum zwischen Wienerlied und Weltmusik. Peter Friesenbichler gibt mit seinen Texten Einblick in die kleinen Wunder und Begebenheiten, die oft unbemerkt bleiben, die aber viele der Zuhörer nachvollziehen konnten, wie an den Reaktionen des Publikums unschwer zu erkennen war.

Begleitet wurde Peter Friesenbichler gesanglich von seinen Töchtern Lisa und Katharina Fischer, musikalisch von Andreas Juran und Günther Gaal.

„Nachdem unser Liadamocha schon an den nächsten musikalischen Schmankerln arbeitet, wird es sicher in absehbarer Zeit noch einen weiteren gemütlichen Liederabend mit ihm geben. Wir versprechen weiter, unsere einheimischen Künstler zu unterstützen und danken für den großartigen Abend“, sagt SPÖ-Stadtrat Salih Derinyol.

Peter Friesenbichler begeisterte in seiner Heimatstadt (hinter ihm Andreas Juran). Foto: Stadtgemeinde Ebreichsdorf

Ursula Palfy, Peter Friesebichler und Stadtrat Thomas Dobousek. Foto: Stadtgemeinde Ebreichsdorf

