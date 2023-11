Lions-Aktion Heißer Tee und menschliche Wärme am Badener Friedhof

Der Bürgermeister in Kreise einiger Lionsdamen. Foto: privat

D ie Damen des Lionsclubs Baden St. Helena konnten am mittlerweile schon traditionellen Teestand beim Stadtfriedhof in Baden auch in diesem Jahr wieder viele Besucher begrüßen.