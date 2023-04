Alfred Dorfer begeisterte im ausverkauften Congress Casino Baden

Veranstaltet hat den ausverkauften Charity-Abend kürzlich der Lions Club Baden Helenental im Congress Casino Baden (456 verkaufte Karten), der mit dem gesamten Reinerlös sozial Bedürftigen in der Region Baden unterstützt – was gerade in Zeiten der exorbitanten Teuerung immer dringender wird.

In eine Vielzahl von Rollen schlüpfend, zündet der zu Recht vielfach ausgezeichnete Satiriker in seinem temporeichen Programm „und …“ ein Feuerwerk an Pointen, sprachlich brillant, geistreich und immer gerne auch philosophisch.

Lachen für den guten Zweck und tosender Applaus für Alfred Dorfer am Ende der tollen Veranstaltung.

