Lions lauern im Kellerduell auf Punktebeute

Können die Lions ihren dritten Sieg in Folge einfahren? Oder macht sich die seit Weihnachten so starke Defense der Timberwolves endlich bezahlt und bringt Saisonsieg Nummer sechs? Diese Fragen wird heute im Traiskirchner Lions Dome geklärt. Beide Teams haben zuletzt starke Leistungen gebracht. Die Lions konnten sogar ihre letzten beiden Spiele gewinnen. Die Timberwolves waren jeweils knapp dran und präsentierten sich vor allem defensiv ganz stark. Unterm Strich sind aber wohl weder die Löwen noch die Wölfe so richtig zufrieden mit dieser Saison, liegen sie momentan doch auf den letzten beiden Tabellenplätzen. Das soll sich bis zum Saisonende natürlich ändern, weshalb die Partie für die beide Mannschaften sehr wichtig ist. Aufseiten der Lions fehlt, wie schon die gesamte Saison, der rekonvaleszente Center Maximilian Schuecker.

Stimmen zum Spiel

Ernst Nemeth, Obmann Lions: „Wenn wir von Corona-Fällen verschont bleiben, dann wollen wir im Lions Dome einen klaren Erfolg feiern und die rote Laterne abgeben!“

Hubert Schmidt, Head Coach Timberwolves: „Unsere Defense ist seit Jahreswechsel auf einem hohen Level. Auch in Traiskirchen wird der Schlüssel sein, sehr gut zu verteidigen und eine hohe Intensität über 40 Minuten auf das Feld zu bringen. Dann können wir es auch verschmerzen, wenn wir offensiv nicht glänzen.“

Philipp D‘Angelo, Spieler Timberwolves: „Ein wichtiges Spiel für beide Teams. Traiskirchen hat eine gute Mannschaft, was sich nun auch mehr und mehr an den Resultaten ablesen lässt. Mit unserer tiefen Rotation wollen wir erneut intensiv verteidigen.“

