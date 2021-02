Lions wollen im "Finale" den Rückstand verkürzen .

Traiskirchen beendet am heutigen Mittwoch den Grunddurchgang in Oberwart. Mit einem Sieg im Südburgenland könnten die Gäste die Gunners noch mit in die Qualirunde nehmen und den Play-off-Einzug unter Umständen wieder in der eigenen Hand haben.