Traiskirchens Bfi-Standortleiter mit Benya-Preis ausgezeichnet

Dabei hat der gebürtige Burgenländer, Viehaus pendelt seit 30 Jahren jeden Tag von Mattersburg nach Traiskirchen, seine Karriere in der Stadt bei der ehemaligen Semperit begonnen. "Nach der Schließung der Semperit bin ich in der Arbeitsstiftung untergekommen und habe verschiedene Ausbildungen durchlaufen, unter anderem zum Kommunikationstrainer", erzählt Viehaus. Dann begann er, beim BFI zu arbeiten, seit 15 Jahren ist er Standortleiter in Traiskirchen.

Ihm ist es ein Anliegen zu betonen, "dass die jungen Leute, die von uns betreut werden, nicht dumm sind. Sie sind anständig und gut. Sie brauchen nur etwas Unterstützung, die sie im Elternhaus eben nicht bekommen". Generell hätten die Erwachsenen und die Entscheidungsträger "zu wenig Vertrauen in unsere Jugend. Jeder Mensch hat Qualitäten, die muss man stärken".

Und das versucht Viehaus mit seinem Team jeden Tag in den Lehrwerkstätten in Traiskirchen, Bad Vöslau (Bürokauffrau/Mann) und Wiener Neustadt. Das Modell der überbetrieblichen Lehrwerkstätte habe sich aus einer Maßnahme entwickelt, die einst "Job for you" hieß. "Das ist im Laufe der Jahre immer stärker gewachsen", sagt Viehaus, der das vordringlichste Ziel für die Lehrwerkstätte darin sieht, "die Jugendlichen auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten". Stolz ist er darauf, "dass 90 Prozent unserer Lehrlinge die Prüfung schaffen".

In den Lehrwerkstätten wird das gleiche vermittelt wie in einem Betrieb, "nur dass wir Lehrstücke herstellen und nicht für den Markt produzieren", sagt Viehaus. Und dass man sich dank Viehaus die Zeit nimmt, sich um die Jugendlichen zu kümmern. "Dass unsere Jugendlichen zu 90 Prozent die Lehrabschlussprüfung schaffen, sagt schon was aus. Ich wünsche mir nur, dass die Jugendlichen sich beim AMS melden, zu uns kommen und da draußen nicht irgendwo vergammeln".

Denn wie man das Potenzial der Lehrlinge entdeckt und unterstützt, darum kümmern sich die Spezialisten der Lehrwerkstätte des BFI Bildungscenters Süd. Ausgebildet werden die Jugendlichen in den Berufen Kosmetik, Malerei und Beschichtungstechnik sowie Garten- und Grünflächengestaltung.

Zum Preis: Anlässlich des 60. Geburtstags von Anton Benya wurde 1972 der Anton-Benya-Stiftungsfond gegründet. Dieser hat zum Ziel, alle zwei Jahre Persönlichkeiten und Projekte auszuzeichnen, die sich in besonderem Ausmaß um die Facharbeit bemüht haben. Im Sinne von Anton Benya soll hier ein Beitrag zur Wertschätzung der österreichischen Facharbeit geleistet werden.

