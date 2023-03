Wein & gutes Essen: Winzer der Region Baden rittern um den Cup

Von 2008 bis 2011 veranstaltete der damalige Gastronom Thomas Lenger alljährlich den Winzercup. Bei diesem Event servierten zwei Winzer zu einem 5-gängigen Menü je einen Wein und die Gäste entschieden, welcher Wein besser zum servierten Gericht passte. Am Ende jeden Abends gab es einen Sieger, der ins Finale aufstieg. Dort traten dann drei Winzer mit je einem Wein an und einer wurde zum „Winzercup-Sieger“ des Jahres gekürt.

Den Menschen den Genuss näher bringen

Doch dann hängte Thomas Lenger seine gastronomischen Ambitionen an den Nagel und wechselte in den Journalismus. Damit gab es auch keinen Winzercup mehr. Vor zwei Jahren erweiterte der umtriebige Journalist sein Schaffen mit seinem Food- & Reiseblog „Genuss&Reisen“, auf dem er mit Rezepten, Restauranttipps und Reiseberichten mehrere tausend Follower erreicht. Die Beschäftigung mit gutem Essen hat Lenger aber davon überzeugt, „dass ich zukünftig auch Events veranstalten möchte, um den Menschen direkte Genussmomente zu ermöglichen“.

Deshalb hat er jetzt den Winzercup wieder ins Leben gerufen. Das Wein- und Genuss-Event findet jetzt in drei verschiedenen Lokalen statt. „Ich konnte für mein Event die besten Restaurants der Region gewinnen“, freut sich der Organisator. Neben dem „Rosenbauchs“ in Ebreichsdorf, das 2020 drei Hauben und 2021 zwei Hauben erkochte, ist auch das erst 2022 neu eröffnete und im ersten Jahr bereits mit zwei Hauben ausgezeichnete „Thomas im Johanneshof“ in Tattendorf sowie das burgenländische Zwei-Hauben-Lokal „Ziegelwerk“ in Wimpassing an der Leitha Schauplatz für die Neuauflage des Winzercups 2023.

Verschiedene Weinbaugebiete sind betroffen

Aber nicht nur die Lokale sind top, sondern auch die Winzer. „Mein Ziel war es, je einen Winzer direkt aus der Thermenregion gegen einen Winzer aus einem anderen Weinbaugebiet antreten zu lassen“, erläutert Lenger. Aus der Thermenregion sind die Top-Winzer Johanneshof Reinisch, Alphart aus Traiskirchen und Heinrich Hartl III aus Oberwaltersdorf am Start.

Blick über das eigene Bundesland hinaus

„Besonders stolz bin ich, dass wir für das Event nicht nur Top-Winzer, sondern auch Top-Winzerinnen gewinnen konnten“, freut sich der Veranstalter. Mit der jungen Carina Pluschkovits aus Leithaprodersdorf im Burgenland (Weinbaugebiet Leithaberg) steht eine junge ambitionierte Winzerin am Start. Ebenso wie Karoline Taferner, eine Top-Winzerin aus Göttelsbrunn aus dem Weinbaugebiet Carnuntum. Neben den Betrieben aus Niederösterreich und dem Burgenland steht mit Peter Skoff aus Gamlitz (Sauvignon Blanc Weltmeister 2022) auch ein steirischer Winzer im kulinarischen Genussreigen.

Bereits nach drei Tagen war die erste Veranstaltung ausverkauft, nach 10 Tagen waren alle Tickets für die drei Vorrunden weg. Derzeit gibt es nur mehr wenige Tickets für das Finale, welche über die Homepage erhältlich sind. Das Finale der drei Vorrunden-Sieger findet am 2. Juni 2023 im „Thomas im Johanneshof“ in Tattendorf statt. Das Menü wird aber unter der Mitwirkung aller drei Lokale gekocht.

Anmeldung und mehr Infos zum Event und den Betrieben unter www.winzercup.at.

