Advent „light“ in Bad Vöslau

Die Covid-19-Pandemie überschattete die Planung des Adventprogramms. Doch die Verantwortlichen haben nun ein Konzept präsentiert, das den „Märchenhaften Advent“ in seiner Einzigartigkeit heuer ermöglichen soll.

Der Christkindlmarkt in Bad Vöslau wird von 27. November bis 19. Dezember Samstag und Sonntag am Nachmittag seine Pforten öffnen. Ohne Punsch, dafür mit viel Märchencharme. Im Schlosspark werden Passantinnen und Passanten Schneewittchen, Nussknacker und Co begegnen. Alle Märchenfiguren wurden liebevoll per Hand illustriert. Kinder werden per Pferdekutsche oder am Rücken eines Esels eine Reise in die Märchenwelt unternehmen können. Ins Schloss lockt eine Papierkrippenausstellung mit Exponaten aus aller Welt. Auch ein kleiner Kunsthandwerksmarkt mit 20 Ausstellern lädt zum Bummeln ein. Wer ins Schloss will, muss allerdings eine Zugangskontrolle inklusive Registrierung durchlaufen. Außerdem gilt Maskenpflicht.