Von der Forschung in die Praxis: Neue Leitung der Praxisvolksschule

Sie switcht ins Nachbargebäude: Margarethe Kainig-Huber, seit über zehn Jahren an der Pädagogischen Hochschule in Baden tätig ist nun die neue Leiterin der Praxisvolksschule. 1990 bis 1993 hat die gebürtige Kärntnerin, die wegen der Liebe das Lavanttal verließ, selbst die Pädagogische Akademie (heute Pädagogische Hochschule) absolviert und war nach ihrem ersten Abschluss in verschiedenen Schulen tätig.

„Ich bin Lehrerin für Geschichte, Englisch und Informatik“ und ihre Neigung zur Geschichte und zu Englisch kommt von ihrer Kärntner Großmutter, die in der britischen Besatzungszone als Alleinerzieherin den Haushalt einer englischen Offiziersfamilie managte.

„Ich erachtete besonders den Nationalsozialismus als ein wichtiges Forschungsgebiet“

Jedoch Lehrerin war erst der Beginn ihrer pädagogischen Laufbahn. In ihrem zweiten Dienstjahr hat sie begonnen, Politikwissenschaften und Pädagogik zu studieren, „ich habe mich dabei auf die Schulpädagogik konzentriert“, und langsam zeichnete sich ihr fachlicher Weg ab, der eine interessante Mischung aus Historie und Pädagogik ist: „Ich erachtete besonders den Nationalsozialismus als ein wichtiges Forschungsgebiet“, und dabei blieb sie im regionalen geschichtlichem Bereich und macht diese Zeit dadurch angreif- und verstehbar.

Sie erforschte die Lehrerbildungsanstalten in Niederdonau in der NS-Zeit, die Entwicklung von Schulbüchern im Laufe der Zweiten Republik und wie es Kindern im Raum Baden in der Nachkriegszeit erging – alles Themen, die sie bewegen. Auch ihr Doktorat kreiste um die Schulpädagogik und die Entwicklung von Identität.

Projekt „Pallas“ wird im Parlament vorgestellt

Voriges Jahr hat sie das Projekt „Kinder entdecken Baden“ initiiert, das von der Praxisvolksschule und den weiteren Badener Volksschulen im Sachunterricht mitgetragen wurde. Oder das Projekt „Pallas“, wo sich alles um politische Bildung in der Volksschule dreht, „präsentiert wird Pallas, hoffentlich im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Parlaments“, sagt sie stolz.

Nun ist sie „Chefin“ der kleinen Praxisvolksschule, die dank ihrer Anbindung an die Pädagogische Hochschule immer wieder ein „Experimentierfeld“ und eine Modellschule für neue pädagogische Ansätze ist. Gelehrt hat sie davor noch an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt, bevor sie 2010 zu ihrer ersten Tochter, noch Zwillinge bekam, um 2011 wieder in Baden zu landen. Sie startete im Bereich Persönlichkeitsbildung, bildete Volksschullehrkräfte in Englisch, Sachunterricht und Museumspädagogik aus und unterstützte u.a. Lehrkräfte zu Beginn ihrer Anstellung durch sogenannte Praxisseminare.

„Die Rolle der Lehrerin ist eine sehr vielfältige und geht weit über die reine Wissensvermittlung hinaus“

Und wie wächst sie in ihre neue Rolle? „Die Rolle der Lehrerin ist eine sehr vielfältige und geht weit über die reine Wissensvermittlung hinaus“, so sei das auch mit einer Direktorin, da geht es auch weit über die reine Verwaltung und Leitung einer Schule hinaus.

Besonders die Anbindung der Volksschule an eine Hochschule sei einzigartig, die Volksschule sei ein wichtiger Teil als Forschungs- und Praxisvolksschule und die Zusammenarbeit mit dem Rektorat, den Lehrenden und Studierenden ist bereichernd für den Standort.

Somit bleibt Kainig-Huber weiterhin mit der Hochschule verbunden, ist allerdings jetzt im praktischen Feld einer Ganztagesvolksschule angekommen und kann beobachten, wie Forschungsergebnisse im schulischen Alltag umgesetzt werden. Mit ihr haben auch vier neue Lehrpersonen begonnen und die habe sie, wie auch weitere Lehrerinnen ihres Teams, schon als Studierende begleitet.

