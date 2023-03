Badener Studie: Schlechte Personalpolitik kann teuer werden

Die Studie unter heimischen Top-Entscheidungsträgern wurde von Marketagent gemeinsam mit der Kapitalgesellschaft BOARD SEARCH durchgeführt. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung wurden ausgewählte Fragestellungen auch einer repräsentativen Stichprobe von 659 berufstätigen Österreicherinnen und Österreichern vorgelegt.

Das wichtigste zusammengefasst:

9 von 10 befragten Top-Führungskräften bewerten das Top-Management als „sehr wichtig“ für den Unternehmenserfolg. In der arbeitenden Gesamt-Bevölkerung sind es 47 Prozent.

Leader benötigen vor allem die richtige Persönlichkeit und hohe soziale Kompetenz.

53% der Entscheidungsträger bewerten die Besetzung von Führungspositionen als schwierig.

Schlechte Führungskräfte wirken sich negativ auf das Betriebsklima, die Fluktuation und die Gesundheit der Mitarbeitenden aus.

9 von 10 wünschen sich mehr Transparenz beim Umgang mit Fehlbesetzungen.

„Die Einschätzung unseres Board Member Networks könnte in Bezug auf die Relevanz von Top-Führungskräften nicht eindeutiger sein. 9 von 10 erachten das Top-Management als sehr wichtig für den Unternehmenserfolg“, resümiert Josef Fritz, Geschäftsführender Gesellschafter der BOARD SEARCH GmbH. Die arbeitende Gesamtbevölkerung bewertet die Bedeutsamkeit des Top-Managements etwas weniger deutlich. Hier vergeben 47% die Bestnote von „sehr wichtig“, ein weiteres Drittel schätzt die oberste Führungsriege als „eher wichtig“ ein.

Leader brauchen vor allem Soft Skills

Effektive Führungspersonen sind in der Lage, ihre Teams zum Erreichen ihrer Ziele zu führen und gleichzeitig ein produktives Arbeitsumfeld zu fördern. Jeweils 85 Prozent der Board Member Befragten sind der Überzeugung, dass die richtige Persönlichkeit und gute soziale Kompetenz für eine Führungskraft unerlässlich sind. Fachliche Kompetenz und Know-how bewertet hingegen nur ein Drittel als „sehr wichtig“. In der berufstätigen Gesamt-Bevölkerung werden die „soft skills“ zwar ebenfalls als besonders gewichtig wahrgenommen. Dass ihre Vorgesetzten fachliches Know-How mitbringen, ist für die Arbeitnehmer aber ebenfalls entscheidend (64%).

Mehr als die Hälfte der befragten Manager bewerten die Besetzung von Führungspositionen als sehr oder eher schwierig. Die besten Personalentscheidungen treffen nach deren Einschätzung dabei nicht die obersten Hierarchien (26%), also Vorstand, Aufsichtsrat oder Geschäftsführung, sondern die Führungskräfte in den betreffenden Abteilungen (36%). In HR-Abteilungen (12,5%) bzw. Head-Hunter (12%) setzt nur jeweils jeder Achte das größte Vertrauen. Den Anteil der Besetzungen im Top-Management, die sie bisher miterlebt haben und als „genau richtig“ bewerten würden, schätzen die befragten Führungspersönlichkeiten im Mittel übrigens auf 60%.

Fehlbesetzungen sind nachhaltig und kosten teures Geld

. „Fehlbesetzungen im Top-Management werden nach Einschätzung der befragten Insider erst nach rund sechs bis acht Monaten sichtbar, haben jedoch für 81% sehr oder eher nachhaltige Auswirkungen und sind für lediglich 16% leicht reversibel,“ erläutert Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent. So ist quasi die Gesamtheit der befragten Entscheidungsträger der Ansicht, dass sich schlechte Führungskräfte negativ auf das Betriebsklima auswirken (99%) und eine höhere Fluktuation bewirken (98%). Für 84% können sie auch einen negativen Einfluss auf die Mitarbeiter-Gesundheit haben. Diese Einschätzungen werden auch von den befragten berufstätigen Personen vollumfänglich geteilt.

Schlechte Personalpolitik an der Spitze kann für die Unternehmen teuer werden. Knapp die Hälfte der Entscheidungsträger schätzt die Schadenssumme, die durch die Fehlbesetzung einer Führungskraft entstehen kann, auf mehr als 1 Million Euro. Umso wichtiger, dass Negativbeispiele offen aufgearbeitet werden. 9 von 10 Insider wünschen sich daher auch mehr Transparenz im Umgang mit Fehlbesetzungen.

Was die Fehlerkultur betrifft, scheint es in Österreich jedoch noch viel Aufholbedarf zu geben. Zwar bewerten 60% der befragten Wirtschaftsinsider das Fehlermanagement im eigenen Unternehmen als sehr oder eher gut ein. Für Österreich im Allgemeinen fällt diese Einschätzung mit nur 8% Zustimmung dagegen verheerend aus. Ein offener und konstruktiver Umgang mit Fehlern sei laut Schwabl entscheidend, um weiteren Schaden zu vermeiden. Hier sollten Führungspersönlichkeiten mit gutem Beispiel voran gehen, meint er und verweist auf den Philosoph Bertrand Russel, der gesagt haben soll: „Wer wirklich Autorität hat, wird sich nicht scheuen, Fehler zuzugeben.“

Grafik: Auswirkungen schlechter Führungskräfte. Foto: Marketagent

Über Marketagent

Marketagent sieht sich gleichermaßen als Pionier und Innovationsführer der digitalen Markt- und Meinungsforschung in Österreich. Mit einem Fokus auf quantitative und qualitative Consumer Research Projekte realisiert Marketagent jährlich über 1.300 Studien an den Standorten Baden, Wien, Maribor und Zürich. Das Herzstück unseres Instrumentariums ist ein mehr als 2.800.000 Personen umfassendes Online-Panel, welches im Januar 2010 als erster Access Pool der D-A-CH-Region ISO-zertifiziert und im Jänner 2022 nach der aktuellsten ISO Norm 20252 rezertifiziert wurde. Infos: www.marketagent.com

Über BOARDSEARCH

BOARD SEARCH, 2013 als Kapitalgesellschaft in Wien gegründet, hat für die Professionalisierung des Aufsichtsrats-Wesens in Österreich Maßgebliches geleistet. Dies in Form von Veranstaltungen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Ausbildung für Aufsichtsräte. Das inhabergeführte Unternehmen vermittelt Mandate im Aufsichtsrat, Beirat, Stiftungsvorstand oder anderen Gremien im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen des Executive Search werden Vorstandsmandate bzw. Geschäftsleitungen besetzt. Auch Manager auf Zeit und andere Tätigkeiten für Unternehmen werden vermittelt bzw. empfohlen. Infos: www.boardsearch.at

