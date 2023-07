Die NÖM fährt jetzt durch Wien!

Damit macht das Badener Unternehmen darauf aufmerksam, dass „Regional nicht egal“ ist. Die Milch stamme ausschließlich von Bauern aus Niederösterreich, dem Süd-Burgenland und der Ost-Steiermark.

„Wer ein NÖM mix kauft, kann sicher sein, dass diese Region im Becher steckt“, sagt Marketingleiterin Veronika Breyer. Das neue NÖM mix erstrahle zudem nicht nur im neuen Becherdesign, sondern erfülle mit dem nachhaltigen Kartonmantel auch einen Beitrag zur Kunststoffreduktion.

„Ein regionales Produkt, kurze Wege und eine nachhaltige Verpackung sind allesamt Beiträge für ein besseres Morgen“, weiß Breyer. „Mit jedem Schritt gehen wir in die richtige Richtung der Klimaziele. Wir haben die Ressourcen in unserer Region, produzieren klimaneutral von nur einem Standort in Niederösterreich aus und haben einen Versorgungsauftrag für Ostösterreich. Es gilt diese Vorteile der eigenen Wertschöpfung vor den Vorhang zu holen“, so Breyer weiter.

Rund um das nachhaltige NÖM mix Becherdesign spinnt sich eine Kampagne, die über Plakate, Printanzeigen, Onlinepräsenz bis hin zu einer gebrandeten Straßenbahn starke Aufmerksamkeit garantiert.