Reinmüller ist seit 40 Jahren Polizeibeamter und arbeitet heute als leitender Kriminalbeamter im Bundeskriminalamt Österreich. Im Jahr 1992 war er als junger Kriminalbeamter im Sicherheitsbüro Wien für den Fachbereich „Amtsmissbrauch und Kunstdiebstahl“ tätig und wurde deshalb mit der Amtshandlung „Grabraub der Mary Vetsera“ konfrontiert.

Wie kam es zum Grabraub:

Nachdem es immer wieder neue, wilde Gerüchte über den Tod der Geliebten des Kronprinzen Rudolf gab, beschloss der Linzer Möbelhändler Helmut Flatzelsteiner vom Geheimnis „Mayerling“ fasziniert, den Sarg von Mary Vetsera aus ihrem Grab zu entführen. Flatzelsteiner wollte sich als „Aufklärer und Amateurforscher“ in die Geschichtsbücher eintragen und überschritt dafür alle moralischen Werte und gesetzlichen Vorschriften.

1991 entschloss sich Flatzelsteiner zur Tat, entnahm den Sarg aus dem Grab und öffnete diesen im Keller seines Hauses. Er gab verschiedene Teile des Skelettes, Haare und Teile der noch erhaltenen Kleidung zur Untersuchung an Gerichtsmediziner und Restauratoren weiter. Als letztlich feststand, dass Mary Vetsera durch einen Kopfschuss gestorben war, war es für ihn an der Zeit, an die Öffentlichkeit zu treten und nahm mit verschiedenen Medien Kontakt auf.

Und dann kam Helmut Reinmüller ins Spiel. Durch seine damalige unmittelbare Teilnahme kann er heute drei Jahrzehnte später Details zum Fall präsentieren, die noch nie zuvor veröffentlicht worden waren.

Bei den Vorarbeiten zum Buch traf sich der Autor mit Helmut Flatzelsteiner zu einem sehr interessanten Gespräch. Reinmüller: „Beim Abschied übergab mir Flatzelsteiner völlig unerwartet alle Unterlagen und Exponate, die sich noch in seinem Besitz befanden und sagte mir, dass ich damit machen soll, was ich will.“

Unter anderem befanden sich Haarsträhnen, ein Halswirbelknochen und ein Mittelhandknochen darunter, wobei die Echtheit der Knochen durch den Anthropologen Lukas Waltenberger bestätigt werden konnte.

1993 fand die neuerliche Beisetzung von Mary Vetsera unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Verfahren gegen Helmut Flatzelsteiner wurde eingestellt.