Mit Iris Edelmann aus Baden zog eine sympathische, engagierte junge Allgemeinmedizinerin (für alle Kassen) in die ehemalige Post/BAWAG Filiale am J.F. Kennedy-Platz. In die Kruppstadt kam sie durch den Berndorfer Hausarzt Helmut Niederecker, der ins Wahlarzt-Fach wechselte.

„Es war, als hätte die Stelle auf mich gewartet, denn ich fühle mich in dieser Stadt sehr wohl. Niederecker ermutigte mich, ‚ins kalte Wasser zu springen‘ und sagte mir auch seine Hilfe zu. Und ich bedanke mich auch bei der Stadtgemeinde Berndorf für ihre Unterstützung“, sagt Edelmann. Ihr beruflicher Werdegang ist mit einigen Umwegen gepflastert. Erst durch die Krebserkrankung ihres Vaters fand sie im Alter von 28 Jahren zum Medizinstudium.

„Nach dem Turnus bei den Barmherzigen Schwestern in Ried im Innkreis war ich ein Jahr in Tirol und begann eine Facharztausbildung für innere Medizin. Danach kam ich aus privaten Gründen wieder in den Osten Österreichs zurück. Hier war ich knapp vier Jahre lang im Reha Zentrum Hochegg. Dort meinte die Patienten immer wieder, dass sie mich gerne als Hausärztin hätten, was meine Gedanken in diese Richtung lenkte.“ Edelmann hatte jedoch großen Respekt vor der Selbstständigkeit und den breit gefächerten Anforderungen an einen Hausarzt.

„An der hausärztlichen Tätigkeit schätze ich, dass man eine Beziehung zu seinen Patienten aufbauen kann. Leider ist im Kassensystem nur sehr wenig Zeit, aber ich versuche das Beste daraus zu machen.“ Denn ohne Emotionen ginge es bei der ärztlichen Tätigkeit sicher nicht, „mit allen Vor- und Nachteilen“ ist die neue Kassenärztin überzeugt.

Ihr zur Seite stehen die Assistentinnen Christa Liftinger und Eni Mesic. Beide Damen bringen langjährige Erfahrung im Assistenzbereich mit.

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit: www.ordination-edelmann.at