Anfeindungen wegen Kremesberg

Johann Mehlstaub, Betreiber der MBV Metallbe- u. -verarbeitungs GmbH und somit Besitzer des Kremesberges ist über Falschmeldungen verärgert. Foto: Dietmar Holzinger

Johann Mehlstaub, geschäftsführender Gesellschafter der MBV Metallbe- u. -verarbeitungs GmbH, sowie der Mehlstaub Forstbetriebe GmbH ist ein vielseitiger Geschäftsmann in der Krupp Stadt mit Handschlagqualität und als solcher auch bekannt. Er erwarb seinerzeit von der SOGIP den „Kremesberg“, der auch Thema der Volksbefragung am 3. September sein wird. Dabei steht der Kremesberg laut Stadtgemeinde Berndorf für eine Umwidmung aktuell gar nicht zur Debatte.

Ärger über Falschmeldungen

„Ich verstehe die Argumente der Bürgerinitiative, vor allem derer, die sich authentisch und glaubwürdig Sorgen um Klima und Bodenversiegelung machen. Weniger beeindruckend sind jene Stimmen, die unter dem Deckmantel des Umweltaspekts mit einem großen Stück Egoismus den Vorhaben der Stadtgemeinde Berndorf entgegenstehen, entweder aufgrund direkter Anrainerbetroffenheit und/oder durch den Wunsch, den Zuzug im Raum Berndorf geringzuhalten“, erläutert Mehlstaub.

Wolle man ernsthaft etwas bewirken, gelte es realistische Wege zu gehen, meint er: „Laut Statistik Austria soll die Bevölkerungszahl in Österreich bis zum Jahr 2035 ca. 9,52 Millionen, bis zum Jahr 2050 ca. 9,86 Millionen betragen (Bevölkerungszahl per 1 Juli 2023 ca. 9,13 Millionen). Dabei ist wohl zu erwarten, dass sich ein Großteil dieses Zuzugs auf die umliegenden Bezirke der Bundeshauptstadt, also auch auf die Stadtgemeinde Berndorf, konzentrieren wird. Gleichzeitig werden sich auch die nächsten Generationen der Einheimischen in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten einen Wohnraum schaffen wollen, wobei – meinem Eindruck nach – der Wunsch, in der Heimatgemeinde zu bleiben, das Interesse eines Wegzugs überwiegt.“

Dabei sei es aufgrund der Marktsituation „schon für die jetzigen jungen Erwachsenen schwer, eine solche dauerhafte Bleibe in der Heimat zu finden“, ergänzt Mehlstaub. „In diesem Zusammenhang möchte ich die unsererseits bereits gesetzten Maßnahmen, sowie unsere weiteren Ideen für die Entwicklung der Stadtgemeinde Berndorf zusammenfassen und damit verdeutlichen, dass für uns nicht – wie bereits mehrfach unterstellt – der Profit, sondern der Dienst an der Gemeinschaft an erster Stelle steht.“

Mehlstaub zählt auf:

1. „Wir haben der Stadtgemeinde Berndorf bzw. der Republik Österreich Grundflächen überlassen, um den Hochwasserschutz zu errichten, der – meiner Meinung nach – auch als gelungen zu empfinden ist und der bei etwaigem Hochwasser das Stadtgebiet zusätzlich schützt“.

2. „Wir arbeiten aktiv an der Entwicklung des Betriebsgebietes Neufeld im Ortsteil St. Veit mit und wollen damit – wie schon durch das Projekt Neufeldturm – die Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützen, sowie zusätzlich die Produktion von erneuerbaren Energien in unserer Region im großen Stil fördern“.

3. „Wir sind bereit, im Bedarfsfall eine Teilfläche des Gebiets Kremesberg im Ausmaß von 3,6 ha Bruttofläche – nicht mehr und nicht weniger (das entspricht in etwa dem Ausmaß der angrenzenden Kleingartensiedlung) – zur Schaffung von möglichst energieautarken Wohnbauflächen zur Verfügung zu stellen. Diese Möglichkeit steht momentan, bzw. solange ich noch Gesellschafter dieser Flächen bin – bei Bedarf für die Stadtgemeinde Berndorf zur Verfügung, unabhängig der politischen Strömungen.“

Seine Bitte an alle Beteiligten wäre, „dass Besonnenheit, Weitblick und vor allem reelles Füreinander den Bedürfnissen des Einzelnen übergeordnet werden und dass bei all den gerechtfertigten Argumenten betreffend den Umweltschutz auch die Möglichkeit der Sicherung von zukünftigem Eigentum, besonders für die nächsten Generationen, nicht aus den Augen verloren wird“, betont Johann Mehlstaub.