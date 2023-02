Stadtpolizei Baden warnt: Betrüger geben sich als Kriminalbeamte aus

Am 26. Jänner wurden mehrere Fälle angezeigt, dass Badenerinnen und Badener angerufen wurden und der Anrufer sich als Kriminalbeamter der Stadtpolizei ausgab. Er befragte die Personen über Vermögensverhältnisse und mögliche Wertgegenstände.

„Diese Anrufe sind nicht von der Stadtpolizei oder einer anderen Polizeidienststelle! Geben Sie niemals Auskünfte solcher Art am Telefon!“, betont Stadtpolizeikommandant Walter Santin.

Es handelt sich demnach um den bekannten Polizistentrick. Santin erklärt: „Beim Polizistentrick rufen unbekannte Täter in der Regel ältere Personen an und geben sich als Kriminalbeamte aus. Sie erzählen dem Opfer, dass zum Beispiel eine Einbrecherbande in der Umgebung ihr Unwesen treibt und als Nächstes bei der oder dem Angerufenen einbrechen würden. Um alle Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, sollen sie der ‚Polizei‘ zur Verwahrung übergeben werden. Es wird ein Treffen zur Übergabe organisiert und entweder von der Anruferin oder dem Anrufer selbst beziehungsweise von einem Mittäter abgeholt.“

Eine weitere Form des Polizistentricks ist der Kautionsbetrug, schildert Santin weiters. Auch hier gehen die Täter ähnlich vor, nur teilen sie dem Opfer mit, dass ein naher Angehöriger einen Unfall mit Verletzten verursacht hätte.

Um zu vermeiden, dass die oder der Angehörige ins Gefängnis muss, soll das Opfer eine Kaution bezahlen. Diese wird dann vom Anrufer selbst oder einem Mittäter abgeholt. „Hilfe und Information erhalten Sie bei der Stadtpolizei Baden, der Polizeiinspektion Baden oder jeder anderen Polizeiinspektion“, berichtet Santin.

