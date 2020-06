Harald Slauschek|Slauschek.Photography

Seit März 2014 werden regelmäßig Meerjungfrauentreffen und Workshops zum Themenkreis „Mermaiding“ in unterschiedlichen Leistungsklassen angeboten. Für Einsteiger und Fortgeschrittene...für Jung und Alt, Groß und Klein. Der nächste Kurs ist am 12. Juli im Strandbad Baden. Anfragen per eMail an office@austrian-mermaids.at