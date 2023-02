Open-Air Fotofestival "La Gacilly" in Baden widmet sich "Orient!"

Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz erstreckt sich die Schau aufgeteilt in eine Garten- und eine Stadt-Route über sieben Kilometer Länge in der Kurstadt bei Wien. Eingebettet in den öffentlichen Raum werden etwa 1.500 Fotografien im Großformat zu sehen sein. Der Eintritt ist wie immer frei.

"Orient!" wird laut der Website des Festivals Fotografinnen und Fotografen aus dem Iran, aus Afghanistan und Pakistan in den Mittelpunkt stellen. Sie seien "Verteidiger positiven Denkens und Botschafter des Umweltbewusstseins" in Ländern, "die Heimat einer jahrtausendealten Zivilisation sind".

(http://festival-lagacilly-baden.photo)

