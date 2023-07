1.600 Euro für die Ronald-McDonald-Kinderhilfe gesammelt

Unter dem Motto „Saubere Sache: Gutes tun“ sorgten die McDonald's-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter mit prominenter Unterstützung für strahlend saubere Windschutzscheiben aller Gäste, die McDonald's im McDrive besuchten. In Tribuswinkel bekam Franchisenehmer Michael Trittinger effiziente Unterstützung durch den Basketballclub Arkadia Traiskirchen Lions mit den Bundesligaspielern Max Schuecker und Matthias Leitner sowie Landesligaspieler Sebastian Cermak und Arkadia-Traiskirchen-Lions-Geschäftsführer Paul Handler.

Auch an seinen weiteren Standorten in Leobersdorf und Bad Fischau-Brunn waren die Restaurantteams im Einsatz. Insgesamt sammelten die drei Restaurants über 1.600 Euro an Spenden. Alle Spenden des Tages kommen dabei zu 100 Prozent der Ronald-McDonald-Kinderhilfe zugute, einem gemeinnützigen Verein, der Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Spitalsnähe ermöglicht. Aktuell steht das fünfte Kinderhilfe Haus in Wiener Neustadt kurz vor der Eröffnung und ein weiteres sechstes Haus ist für Linz geplant.

Franchisenehmer Michael Trittinger (Mitte) putzte am Car Wash Day 2023 mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von McDonald s Österreich für den guten Zweck Autoscheiben. Unterstützt wurden sie von den Basketballern Sebastian Cermak (ganz links), Max Schuecker (2. v. rechts) und Matthias Leitner (1. v. rechts) von den Arkadia Traiskirchen Lions. Foto: McDonald's Österreich

„Wir bedanken uns herzlich bei allen für ihren Eifer und ihre Unterstützung - und vor allem bei den Gästen für ihre großzügigen Spenden. Dank ihres Einsatzes können wir betroffenen Familien die Möglichkeit geben, in schweren Zeiten ganz nah bei ihren Kindern oder Geschwistern zu sein – denn Nähe hilft“, betont Kinderhilfe Vorständin Karin Schmidt. „Als Familienrestaurant ist uns die Unterstützung der Kinderhilfe ein ganz besonderes Anliegen. Wir sind stolz, erneut Teil dieser großartigen Aktion gewesen zu sein und freuen uns, dass wir gemeinsam einen positiven Beitrag für diesen so wichtigen Verein leisten konnten“, ergänzt Franchisenehmer Michael Trittinger. Mehr Informationen auf www.kinderhilfe.at,