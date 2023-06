Volksschule Leobersdorf feierte 125 Jahre

Vollbild

VolksschülerInnen und MusikschülerInnen bestritten das musikalische Programm der Volksschul-Jubiläumsfeier in Leobersdorf. LAbg. Christoph Kainz am Rednerpult neben der Büste von Direktor Gerhard Seidl. Ehrenbürger und Bürgermeister a.D. Anton Bosch am Rednerpult beim Volksschuljubiläum. Neben ihm die Büste des legendären VS-Direktors Gerhard Seidl. Bosch erinnerte sich in seiner Ansprache an die eigene Volksschulzeit. So auch daran, dass er als Linkshänder nicht mit der linken Hand schreiben durfte. Vor vielen Jahrzehnten normal im Umgang mit Linkshändern.

