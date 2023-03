Gymnasium-Kids pflegten Trockenrasen in Pfaffstätten

Im Naturschutzgebiet Glaslauterriegel-Heferlberg-Fluxberg liegen artenreiche Trockenrasen und Flaumeichenwälder dicht nebeneinander. Über 1.200 Schmetterlingsarten und zahlreiche botanische Raritäten wie Kantabrische Winde und Dalmatinische Lotwurz sind hier nachgewiesen. Mit ihrer herausragenden Artenausstattung zählen die Trockenrasen Pfaffstättens zu den wertvollsten Naturgebieten in ganz Mitteleuropa.

Einsatz für Adonisröschen und Kuhschelle

Um Segelfalter, Kuhschelle und Adonisröschen auch in Zukunft einen Lebensraum zu bieten, setzten sich die Schüler des BG/BRG Biondekgasse mit Scheren, Sägen und Krampen für die vor einigen Jahren wiederhergestellten Trockenrasen an der Gasleitungstrasse ein. Schüler und Lehrer schnitten zahlreiche Gehölze wie Hasel, Berberitze und Blutroten Hartriegel. Nach einer Sicherheitseinschulung konnten die Schüler auch die Arbeit mit dem Krampen ausprobieren und Gebüsche aushacken.

Die Schülerinnen und Schüler waren mit Feuereifer bei der Sache. Foto: LPV/M. Frauendienst, LPV/M. Frauendienst

Gemeinsam die Natur erleben

Schon am Weg zu den Arbeitsflächen freuten sich die Schüler über die ersten bunten Frühlingsboten wie Große Kuhschelle und Frühlings-Adonisröschen. Sie sind typische Trockenrasenpflanzen und benötigen sonnige, trocken-heiße Bedingungen um zu gedeihen. Dank des beherzten Einsatzes der fünf Klassen haben sie auch in Zukunft einen Lebensraum. Gleichzeitig speichern die Grasländer erhebliche Mengen Kohlenstoff und tragen durch Verdunstung zur Kühlung bei. Der Pflegeeinsatz bringt also gleich vielfachen Mehrwert - für den Schutz der biologischen Vielfalt, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Eine Schülerin meinte zufrieden: „Ich freue mich, dass ich der Umwelt und dem Lieblingsschmetterling meiner Mutter, dem Segelfalter, helfen konnte.“

Die große Kuhschelle blüht auf den Trockenrasen Pfaffstättens. Foto: LPV/Steiner, LPV/Steiner

Die Gemeinde Pfaffstätten, die Lehrer und Schüler des BG/BRG Biondekgasse sind Teil des Netzwerk Natur Region Thermenlinie-Wiener Becken. Unter diesem Namen baut der Landschaftspflegeverein seit 2017 ein Netzwerk an Menschen aus der Region auf, um gemeinsam ein Netzwerk an Naturflächen vor der Haustüre zu erhalten. Die Pflege der Trockenrasen in Pfaffstätten wird von der Gemeinde Pfaffstätten auch finanziell unterstützt.

Biondekgasse in Pfaffstätten Trockenrasenpflege Foto: LPV/Steiner, LPV/Steiner

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.