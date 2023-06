Pfaffstättens Volksschulkinder voll dabei bei Trockenrasenpflege

Als Dankeschön für ihren großartigen Einsatz bei den Trockenrasenpflegetagen in Pfaffstätten erhielten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Pfaffstätten eine Urkunde. Feierlich überreicht wurde diese von Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP, sowie Volksschuldirektorin Andrea Märzweiler und Melanie Frauendienst vom Landschaftspflegeverein.

Bei der Trockenrasenpflege setzten sich die Kinder selbst für die bunt blühenden und artenreichen Trockenrasen in ihrer Gemeinde ein. Seltene Arten wie Smaragdeidechse, Große Kuhschelle und Segelfalter profitieren von der Aktion und finden nun auch in Zukunft einen Lebensraum vor.

Die Trockenrasen-Aktivitäten in Pfaffstätten werden von der Marktgemeinde Pfaffstätten finanziell unterstützt. Alle Beteiligten seid ein wichtiger Teil der Netzwerk Natur Region – unter diesem Namen baut der Landschaftspflegeverein ein Netzwerk an Menschen für ein Netzwerk an Naturflächen auf, an dem sich bereits 25 Gemeinden und zahlreiche Vereine, Schulen, Landwirte und Unternehmen der Region Thermenlinie-Wiener Becken beteiligen.

Die nächsten Möglichkeiten, die Trockenrasen in Pfaffstätten zu erleben sind: Dienstag, 1. August: Naturführung Nachtleben in der Steppe, Dauer: 20 bis 23 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz an der Weinbergstraße gegenüber der Sportunion.

Nähere Infos unter: https://landschaftspflegeverein.at/termine/nachtleben-in-der-steppe-fuhrung-fledermause-und-nachtfalter/

Vom 31. Juli bis 4. August findet wieder die Umweltbaustelle „Vielfalt am Alpenostrand“ statt. Wer sich hier engagieren möchte, kann bei der Umweltbaustelle halbtags- und tageweise mitmachen.

Treffpunkt und Dauer: Folgen nach Anmeldung unter anmeldung@landschaftspflegeverein.at

Nähere Infos: https://landschaftspflegeverein.at/termine/naturschutz-mit-schere-sage-und-krampen-tageweise-teilnahme-an-der-umweltbaustelle-in-pfaffstatten/