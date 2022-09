Werbeaktion um Männer für Badener Gesangsverein zu begeistern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der 1862 gegründete Badener Männergesangsverein feiert heuer sein 160-jähriges Bestandsjubiläum. Doch der traditionsreiche Chor hat ein Nachwuchsproblem. Daher wirbt man unter dem neuen Chorleiter Simon Kriese verstärkt um Mitglieder und startete eine Werbeaktion.

Simon Kriese ist der neue Chorleiter des Männgesangsvereins. Foto: Dave Bitzan

Mit einem Flyer will der MGV sangesfreudige und musikbegeisterte Herren aller Altersstufen zur Probe/Schnupperstunde einladen. „Mit dieser Aktion wollen wir den Herren die Schwellenangst nehmen, das Chorsingen auszuprobieren. Natürlich besteht auch die Möglichkeit bei einem Projekt, z.B. dem Rosenkonzert, mitzuwirken ohne gleich Mitglied des Chores werden zu müssen“, erklärt Pressesprecher Anton Lienhart.

Singen mache Spaß und das komme nicht von ungefähr, erklärt er: „Beim Singen werden Glückshormone ausgeschüttet. Zusätzlich kommt das Immunsystem in Schwung und auch das Herz-Kreislauf-System und die Atmung werden positiv beeinflusst.“

Singen im Chor fördert das Selbstbewusstsein

Gemeinsames Singen im Chor fördere zudem die sozialen Kontakte und das Selbstbewusstsein. Chorleiter Kriese habe das Talent, die „Angst vor dem Singen zu nehmen“. Linhart erklärt: „In seiner Arbeit versucht er bewährte Traditionen zu behalten und gleichzeitig einen modernen Twist einzubauen. So finden sich in den Programmen neben Klassikern auch neuere Pop-Lieder.“ Interessierte können jederzeit an den Proben im Musikraum der Halle B, Waltersdorferstraße 40, die diese Woche gestartet sind, teilnehmen. Jeden Montag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr.

Der neue Chorleiter Simon Kriese hat den MGV im März heuer übernommen. Schon früh fand er den Weg zur Musik und ins Theater, denen er trotz Versuche seiner Eltern, er möge doch „etwas G’scheites“ machen, treu blieb. Von 2010 bis 2014 studierte er Elementare Musikpädagogik an der Konservatorium Wien Privatuniversität, wo er Ensembleleitung unter Christiane Fischer lernte.

Nach Abschluss des Studiums machte er sich selbstständig und arbeitete als freischaffender Musik- und Theaterpädagoge sowie als Chorleiter und Sprecher. Er kann auf Auftritte als Gastsänger mit dem Liedermacher Der Nino aus Wien zurückblicken und singt Bass im Vokalensemble Stimmweben. Seit Oktober unterrichtet er „Musikerziehung: Chor“ an der Pädagogischen Hochschule Wien. Weiters schloss Kriese eine Ausbildung zum Theaterpädagogen und ein Psychologiestudium an der Uni Wien ab.

