Polizei sucht Ladendieb, Tatorte in Bad Vöslau und Melk

Ein bisher unbekannter Täter betrat am 19. Juli diesen Jahres gegen 13.20 Uhr einen Drogeriemarkt im Ortsgebiet von Bad Vöslau und stahl unter Verwendung einer offensichtlich präparierten Einkaufstasche Rasierklingen und hochpreisige Parfums. Der gleiche Täter soll am 22. Juli ähnliche Diebstähle in Drogeriemärkten in Melk, Loosdorf und Mank begangen haben.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 6.600 Euro. Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen und die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Bad Vöslau, unter der Telefonnummer 059133- 3302, erbeten.