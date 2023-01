Baden: Plakate spendeten Sinn

Wer in den Weihnachtsfeiertagen durch Baden spazierte, konnte ihnen an insgesamt 19 Standorten begegnen: Grüne Plakate mit der Überschrift „Dieses Plakat spendet Sinn“, auf denen ein QR-Code abgedruckt war. Für jeden Scan dieses QR-Codes mit dem Smartphone spendeten die Grünen Baden einen Euro an den Verein No Problem Baden.

Die Aktion lief bis Anfang Jänner und fand positiven Anklang bei den Badenern, freut sich auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer: „Viele haben mir berichtet, dass sie unsere Plakate auch mehrmals gescannt haben, was mich natürlich für den Verein freut.“

No Problem Baden ist ein gemeinnütziger Verein, dessen primäres Ziel es ist, Menschen mit und ohne besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit zu geben, Integration aktiv zu leben und miteinander eine gute Zeit zu verbringen. Obmann Günter Grill bedankte sich bei Helga Krismer und Stefan Eitler für die Initiative und Spende und hat bereits mehrere Projekte, die damit unterstützt werden sollen: „Unsere Langlauf-Gruppe möchte bei den Special Olympics teilnehmen und in Vorbereitung darauf möchten wir ein Trainingslager organisieren. Außerdem haben wir das große Ziel, ein Pferd zu Therapiezwecken für unsere Schützlinge anzuschaffen.“

