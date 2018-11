Ein Biber war am Samstag in einen Schacht gestürzt und hatte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können - die Feuerwehr Mitterndorf rückte aus!

Einem aufmerksamen Passanten und der Feuerwehr Mitterndorf hat ein Biber in Mitterndorf an der Fischa sein Leben zu verdanken. Am Samstag-Nachmittag hatte Bernd Frischmann zufällig beobachtet, wie ein Biber in einen Schacht neben einem ehemaligem Kraftwerk in Mitterndorf gestürzt war. Frischmann versuchte, das Tier mithilfe langer Äste aus seiner misslichen Lage zu befreien - vergleich. So verständigte er die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Mitterndorf rückte an, um den Nager aus dem etwa 100x80 cm großen und ca. 1,5 Meter tiefen Schacht zu retten. Die Rettung gestaltete sich jedoch schwieriger als vermutet. Der verängstigte Biber versuchte immer wieder, sich vor den Feuerwehrmännern zu verstecken. Schließlich gelang es einem Floriani, den Biber zu packen und aus dem Schacht zu heben. Dieser flüchtete im Anschluss vor seinen Rettern. Der offene Schacht wurde von der Feuerwehr gesichert.

