Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag bei einer großen Baustelle, bei der Ortseinfahrt von Unterwaltersdorf kommend nach Mitterndorf, ein und erbeuteten mehrere Baumaschinen. Am Morgen wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beute dürfte mit einer Scheibtruhe zum Fluchtfahrzeug gebracht worden sein. Die Polizei konnte mehrere Spuren am Tatort sichern. In letzter Zeit kommt es wieder verstärkt zu Einbrüchen in der Region!

