Seit genau einem Jahr ist Thomas Jechne (SPÖ) Bürgermeister der Gemeinde. Bei seinem Amtsantritt nannte er im NÖN-Interview als eines der wichtigsten Ziele die Verwirklichung einer Kassenplanstelle für einen Allgemeinmediziner. Die Schaffung dieser Planstelle gelang nun und es konnte, im Gegensatz zu anderen österreichischen Gemeinden, auch gleich die passende Ärztin gefunden werden. Die in Mitterndorf lebende Sandra Stangel-Sapergia eröffnete am Freitag ihre Ordination direkt am Hauptplatz. Stangl-Sapergia ist keine Unbekannte im Ort. Sie betrieb viele Jahre lang eine Praxis im benachbarten Moosbrunn und übersiedelte nun mit ihrem Team in ihre Heimatgemeinde Mitterndorf.

„Es ist ein Meilenstein der Gesundheitsversorgung für Mitterndorf, dass wir nun erstmals in unserer Gemeinde eine eigene Kassenarztpraxis haben“, zeigt sich der Ortschef glücklich über die Eröffnung.

Auch die Festredner, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betonten, wie wichtig die Gesundheitsversorgung mit Hausärzten ist. Kainz hielt fest: „Gerade in unserer Region ist es wichtig, dass neben Projekten wie dem Neubau der Krankenhäuser Baden und Mödling, auch in den Gemeinden direkt die Versorgung durch Hausärzte gewährleistetest ist.“ Die Praxis ist Montag und Donnerstag von 7.30 bis 11.30 und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Am Dienstag hat sie von 8 bis 11.30 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 9.30 Uhr offen. Und noch eine Einzigartigkeit gibt es: Wer sich angemeldet hat und eine Nummer zieht, kann im direkt danebenliegenden Café warten, denn auch hier gibt es eine Nummernanzeige. So kann während des Arztbesuches, natürlich nur, wenn es die Gesundheit zulässt, noch gemütlich ein Kaffee geschlürft werden, anstatt im Wartezimmer zu sitzen.