Genuss aus aller Welt in Berndorf

Bereits zum zweiten Mal findet in der Krupp Stadt das European Street Food Festival statt. Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr entschloss man sich, es heuer wieder stattfinden zu lassen – am 17. und 18. September am Parkplatz zur Marienpromenade.

Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium versorgt seit ca. 20 Jahren die Creme de la Creme der internationalen Showbranche, darunter auch Superstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney oder Depeche Mode.

Das European Street Food Festival ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen (!) begeisterte Gäste begrüßen. Dutzende Food-Stände, Aussteller und Köche, Food-Trailer und Trucks aus aller Herren Länder bieten hier Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Asia, Thai, indisch oder neuseeländisches Maori Steak, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker-Grill, vegetarisch und vegan, Cupcakes, Waffel, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich – direkt vor Ort frisch zubereitet.

Genießen kann man die Köstlichkeiten am 17. und 18. September am Parkplatz zur Marienpromenade; am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt in Berndorf.

