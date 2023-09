Spusu eröffnete Shop in Baden

Das österreichische Mobilfunkunternehmen spusu gehört mit aktuell 250 MItarbeitern und rund 500.000 Kunden zu den am schnellsten wachsenden Mobilfunkanbietern am heimischen Markt. Darüber hinaus mischt das Familienunternehmen auch in der heimischen E-Bike-Branche und als Jungwinzer mit. Nun widmet sich das Unternehmen auch dem Filialausbau - und eröffnete kürzlich einen eigenen Store in Baden in der Vöslauerstraße - den erst vierten nach Wien, Wolkersdorf und Vöcklabruck.

Der neue spusu Mobilfunk-Shop in Baden, Vöslauer Straße 96. Er ist 300 m² groß und hat auch einige E-Bikes im Angebot. Foto: Andreas Fussi

Die NÖN sprach mit spusu Gründer Franz Pichler über sein Engagement in Baden.

NÖN: Warum haben Sie sich entschlossen, in Baden einen spusu Shop zu eröffnen?

Franz Pichler: Baden ist ein idealer Ausgangspunkt, um im südlichen Niederösterreich genussvolle und erlebnisreiche Radtouren zu starten. Daher liegt es nahe, hier einen Standort zu eröffnen, in welchem wir auch unsere spusu E-Bikes anbieten.

Welchen Bezug zur Stadt Baden haben Sie?

Pichler: Unser familiärer Ursprung liegt im schönen Niederösterreich. In Baden pflegen wir viele gute Freundschaften und der Kurort ist eine wunderschöne, sehr kulturell geprägte Stadt. Wir sind sehr gerne in der bekannten „Kaiserstadt“ und freuen uns, nun auch hier Fuß zu fassen.

Wieso haben Sie sich überhaupt 2015 entschieden, gemeinsam mit ihrer Frau ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen, was war konkret der Beweggrund für diesen Schritt?

Pichler: Die Entscheidung fiel am Frühstückstisch. Damals erhielt Drei von der EU die Auflage, sein Netz für MVNOs („mobile virtual network operator“, „virtueller Mobilfunkanbieter“) zu öffnen. Als ich diese Information beim Frühstück in der Zeitung las, kam Neugier auf und wir wollten die Chance nutzen, als österreichisches Familienunternehmen einen Mobilfunk-Core (Mobilfunk besteht aus zwei großen Teilen: Accessnetwork und Corenetwork) selbst zu entwickeln, aufzubauen und betreiben zu können. Die Verhandlungen haben rasch begonnen und aus der ersten Neugier und aus der Perfektion vieler Mitarbeiter, blicken wir heute stolz auf einen großen Erfolg zurück.

Wie machen Sie das, sich gegen die übermächtige Konkurrenz bislang so erfolgreich durchzusetzen?

Pichler: „einfach. menschlich. fair. legendär!“ – mit diesem Leitgedanken haben wir spusu gegründet und bis heute in allen Unternehmensbereichen gelebt. Unserem Motto bleiben wir stets treu. Als heimisches Familienunternehmen sind wir stolz auf unseren Erfolg und haben uns auf dem Weg von der Konkurrenz auch nie beeinflussen lassen. Forschung, Entwicklung und exzellenter Kundenservice spielen bei spusu eine zentrale Rolle und sind ein großer Teil unseres Erfolgs.

Wie kam es dazu, auch auf den Markt für E-Bikes zu gehen?

Pichler: Wir waren schon lange auf der Suche nach einem einfachen und praktischen E-Bike, mit dem man direkt losstarten kann. Eine sehr wichtige Voraussetzung war für uns dabei eine große Reichweite. Nach erfolgloser Suche war dann plötzlich die Idee geboren, ein spusu E-Bike selbst zu entwickeln. Wir möchten unseren Kunden ein außergewöhnliches Fahrerlebnis bieten und mit unseren eigenen Bikes neue Standards setzen. Denn wo spusu draufsteht, soll auch spusu drinnen sein und das bedeutet: Beste Qualität, zu einem fairen Preis und mit einem Top-Kundenservice. Mit Leidenschaft und Fachkenntnis werden unsere E-Bikes in den hauseigenen Werkstätten am Produktionsstandort in Wolkersdorf von unseren Fahrradtechnikern gefertigt.

Sind Sie und Ihre Frau selbst gerne mit dem Rad unterwegs?

Pichler: Auf jeden Fall! Wir waren gerade im Burgenland am Neusiedlersee mit unseren spusu E-Bikes unterwegs. Ganz nach unserem neuen Credo „besser leben mit spusu“ genießen wir das Leben in vollen Zügen.

Wieso sind Sie auch ins Weingeschäft eingestiegen?

Pichler: Wir haben eine enge Verbindung zur österreichischen Kulturlandschaft und ihrer Tradition. Mit unserer starken Präsenz in ländlichen Gebieten und unserer Verbindung zur heimischen Bevölkerung lag also auch der Einstieg in den Weinbau nicht fern. Wir stammen aus dem Herzen des Weinviertels und so war es unser großes Interesse, einen guten Weinviertler Wein selbst herzustellen. Wir sind mit dem Weinbau eng verwurzelt, denn schon unsere Väter haben für den Eigenbedarf Wein gekeltert. So waren wir schon als Kinder im Weingarten und im Weinkeller hautnah mit dabei. Der Weinbau hat eine lange Tradition in Österreich, und wir sahen darin die Möglichkeit, unsere Innovationskraft und Leidenschaft auf eine neue Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Unser allererster spusu Wein „the first“ hat direkt 90 Falstaff Punkte erzielt – darauf sind wir sehr stolz!

Wird es ihre Weine im Badener Shop auch zu erstehen geben?

Pichler: Ja, unsere Weine werden auch im Badener Shop verfügbar sein (und auch online unter wein.spusu.at). Wir bieten in allen Filialen spusu Festnetz, spusu Mobilfunk, spusu E-Bikes und unseren spusu Wein an.

Auf welche spusu-Neuigkeiten dürfen sich die Menschen als nächstes freuen?

Pichler: Uns schweben noch einige innovative Ideen vor, aber da braucht es noch ein wenig Geduld. Man darf gespannt sein.

Haben Sie in absehbarer Zeit auch vor, etwa nach Mödling auszuweiten?

Pichler: Heuer haben wir unsere Expansion in Österreich abgeschlossen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.