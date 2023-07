Was sich die Badener Geschäftsleute hinsichtlich Mobilität wünschen

NÖN hat Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben des Stadtmarketingvereins gestartet, um Stimmung der Unternehmer hinsichtlich der Parkplatzsituation auszuloten.

Das neue Parkdeck soll neuer, moderner, grüner und umweltfreundlicher werden. Dazu wird es abgerissen, die Regierungskoalition hat das so beschlossen, wenngleich Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, sich der Stimme enthielt, als es an die entscheidende Abstimmung ging. Auch die Bürgerliste „Wir Badener“ stand der Idee eines Neubaus ursprünglich sehr positiv gegenüber. Jetzt ist alles anders, NEOS, SPÖ, „Wir Badener“ und der freie Gemeinderat Gottfried Forsthuber sprachen sich energisch gegen Abriss und Neubau aus.

Die NÖN wollte es genau wissen

Angesichts der Tatsache, dass am Josefsplatz wieder vier Pkw-Parkplätze hergestellt wurden, um kurz vor der Trafik parken zu können, hat die NÖN eine Sommerbefragung unter den Mitgliedsbetrieben der Stadtmarketingunternehmerinnen und Unternehmer gestartet. Ausgelotet werden sollte die Stimmung und die Zufriedenheit, die unter den Unternehmern bezüglich der Parksituation herrscht. 76 Mitglieder des Stadtmarketingvereines haben trotz Sommerhitze und Ferienzeit acht Fragen der NÖN beantwortet.

76 Unternehmerinnen und Unternehmer machten mit

Auf die Frage „Ist seit Einführung der Kurzparkregelung ist die Kundenfrequenz gleich geblieben oder weniger geworden?“ haben 34,3 Prozent der Mitglieder mit „gleich geblieben“ geantwortet. 65,8 Prozent hingegen waren der Ansicht, die Kundenfrequenz sei weniger geworden. Auf die Frage „Beschweren sich die Kunden über fehlende Parkplätze?“ antworteten 35,5 Prozent mit nein, der größere Teil, 64,5 Prozent, aber mit ja. Gefragt wurde auch nach dem neuen Mobilitätskonzept. Auf die Frage „Nehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das neue Mobilitätskonzept in Anspruch, also fahren sie etwa mit dem E-Scooter vom Bahnhof zu ihrer Arbeitsstelle?“ antworteten lediglich drei Unternehmer, das sind vier Prozent, mit ja. 96 Prozent verneinten dies. Relativ ausgewogen ist die Meinung zum Neubau des Parkdecks Süd. Hier halten 46,1 Prozent den Neubau für nicht notwendig, für ein neues Parkhaus votierten 53,9 Prozent, eine knappe Mehrheit.

Parkgebühren sind für viele zu hoch

Das Antwortergebnis auf die Frage „Sind die Parkplätze seit Einführung der Kurzparkregelung im Zentrum besser verfügbar?“ war klarer. Hier antworteten 60,5 Prozent mit nein, 39,5 Prozent meinen, dass die Kurzparkregelung die Parkplatzsituation entspannter gemacht hat. Noch immer unklar scheint für viele Kundinnen und Kunden zu sein, wo der Parkschein gekauft werden kann. Auf die Frage „Ist gut ersichtlich, wo ich einen Parkschein holen kann und ob ich mich in der Grünen Zone befinde?“ antworteten nur neun Mitglieder oder 11,8 Prozent mit ja. 88,2 Prozent sagten nein. Einigkeit herrschte auch bei der Frage „Sind die Parkgebühren zu hoch?“ Hier antworteten 78,9 Prozent mit ja, 21,1 Prozent antworteten mit nein. Und auch eine Aussetzung der Parkgebühren um die Mittagszeit würden viele begrüßen. So antworteten auf die letzte Frage „Wäre es gut, in der Mittagszeit die Parkgebühren generell auszusetzen, also etwa von 12 bis 14 Uhr?“ 86,8 Prozent mit ja und 13,2 Prozent mit nein.