Baden wird mobil: Mit E-Scooter durch Stadt

Seit Montag ist das neue Mobilitätspaket, das die Stadt Baden gemeinsam mit dem Konsortium „ÖBB 360 Baden“ unter der Federführung der ÖBB-Personenverkehr AG realisiert hat, gestartet. Die große Freude darüber war Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) bei der Präsentation ins Gesicht geschrieben.

„Eine besondere Stadt wie Baden verdient auch eine besondere Lösung“

Ihre Vision von einem umfassenden, innovativen Mobilitätsangebot mit professioneller Umsetzung hat die Stadtgemeinde dazu veranlasst, die entsprechende Ausschreibung EU-weit durchzuführen, als erste Stadt EU-weit. „Eine besondere Stadt wie Baden verdient auch eine besondere Lösung“, sind sich Szirucsek und Krismer einig. „Baden ist nicht aufgesprungen, sondern geht voran. Wir freuen uns, mit den ÖBB einen echten Mobilitäts-Profi als Umsetzungspartner zur Seite zu haben.“

„Als Österreichs größter Mobilitätsanbieter denken wir Mobilität weiter. Sie hört für uns nicht beim Bahnhof auf.“

Das vielfältige Fahrzeug-Angebot ist flächendeckend verfügbar und kann über die multifunktionale „wegfinder“-App leicht eingesehen, gebucht und auch bezahlt werden. „Als Österreichs größter Mobilitätsanbieter denken wir Mobilität weiter. Sie hört für uns nicht beim Bahnhof auf. Mit dem neuen Mobilitätspaket in Baden zeigen wir gemeinsam mit unseren Partnern und der Stadtgemeinde, wie Mobilität gedacht werden muss – und zwar ganzheitlich. Das Angebot muss auch die erste beziehungsweise letzte Meile zum Ziel abdecken, es muss für die Reisenden komfortabel und flexibel sein. Diesen Ansprüchen wird das Mobilitätsangebot in Baden gerecht“, unterstreicht Sabine Stock, Vorständin ÖBB-Personenverkehr AG.

Das erste Kontingent an E-Scootern und E-Autos ist seit Montag verfügbar. Das restliche Angebot (siehe Infobox) wird bis zum Frühjahr 2023 starten. „Unsere innovative Mobilitätslösung mit dem All Inklusiv-Service der wegfinder App der ÖBB ermöglicht ein flexibles, angenehmes Fortbewegen und ist außerdem Balsam für Badens Klima und Umwelt“, betonen Szirucsek und Krismer. Großer Wert wurde darauf gelegt, dass Fahrzeuge nur an dafür vorgesehenen Stationen zurückgegeben werden können.

Gut, aber ein Jahr zu spät

