Neuer Billa-Standort: „Bad Vöslau soll nicht durch die Finger schauen“

Die Mutmaßungen ziehen sich quer über diverse Facebook-Seiten bis hin zu einem Bericht in einem Gratis-Wochenblatt. Die NÖN wollte wissen, was an den Gerüchten dran ist und befragte den Stadtchef. Dieser erklärte: „Wir haben uns bereits im Jänner mit Vertretern von BILLA getroffen. Diese sind mit der Bitte an uns herangetreten, mit uns über die BILLA-Filiale im Stadtzentrum zu reden. Dabei kam auch zur Sprache, dass der Konzern überlegt, die Filiale im Stadtzentrum zu schließen und statt dessen auf das Areal des ehemaligen Lagerhauses in Bad Vöslau zu übersiedeln.“

Stadtgemeinde hat die Widmungshoheit

Dort hat allerdings die Stadtgemeinde die Widmungshoheit, was die Raumordnung und die Bebauungsbestimmungen betrifft. „Es wäre eine Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes notwendig, diese muss im Gemeinderat beschlossen werden. Allerdings ist die Stadt nur dazu bereit, wenn uns BILLA im Gegenzug entgegen kommt, was die Nachnutzung des Geschäftslokals in der Wiener Neustädter Straße betrifft. Wir haben im Stadtzentrum viel Geld investiert, und werden jetzt nicht tatenlos zuschauen, wie BILLA weggeht. Bad Vöslau soll nicht durch die Finger schauen“, betont Flammer. Denkbar wären als Nachnutzung etwa ein ADEG-Markt oder eine BIPA-Filiale. „Wir wollen eine Standortgarantie für das Geschäft im Zentrum“, sagt der Stadtchef.

Laut Informationen des Liegenschaftseigentümers, der Alpenland-Wohnbaugenossenschaft, gibt es mit REWE einen aufrechten Vertrag bis 2029. Das genügt Flammer nicht als Versicherung, dass die Filiale in der Wiener Neustädter Straße tatsächlich so lange betrieben wird. Obwohl das ehemalige Lagerhaus-Areal durchaus seinen Reiz hat. Hier wäre Platz für einen wirklichen „grünen“ BILLA, mit Photovoltaikanlage am Dach und einer E-Tankstelle. „Wir wollen einen Nahversorger im Zentrum“, bekräftigt der Stadtchef. Doch es gibt noch eine zweite Herausforderung zu lösen, und die betrifft den bestehenden BILLA in der Flugfeldstraße an der Gemeindegrenze zu Kottingbrunn. „Die Kreuzungssituation dort ist nicht befriedigend“, sagt der Bürgermeister. „Die Flugfeldstraße ist gefährlich, hier sind wir auf der Suche gemeinsam mit REWE nach einer zufriedenstellenden Kreuzungslösung für alle Verkehrsteilnehmer.“

BILLA-Parkplätze sind wieder zugänglich

An Beschwerden von Anrainern könne es jedenfalls nicht liegen, dass BILLA nach einem neuen Standort Ausschau hält. „Bei mir hat sich niemand beschwert, dass es zu laut sei bei der Warenanlieferung oder dergleichen“, sagt Flammer. Außerdem sei allen Mietern bewusst, dass die BILLA-Filiale Bestandteil der Wohnhausanlage sei. Einen Erfolg konnte der Bürgermeister hinsichtlich der Parkplatznot im Zentrum bereits verbuchen - mit Hilfe von Gesprächen mit Vertretern des Konzerns. „BILLA hatte seine Parkplätze ab 19 Uhr verschlossen, seit einem Monat sind sie wieder offen und können von den Anrainerinnen und Anrainern benutzt werden. Dafür sind wir BILLA sehr denkbar“, betont Flammer. Er hofft, dass auch die anderen beiden Themen so konstruktiv gelöst werden.