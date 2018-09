Sie wuchs als Tochter karibischer Eltern in England auf, lebt als Singer-Songwriterin in London und feiert als soulige Jazzsängerin Erfolge rund um den Globus. Am Samstag, 22. September tritt Denise Gordon um 19.30 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf (Wolfstraße 18) gemeinsam mit dem Vienna Swing Quartett auf. Herb Berger (Saxophon und chromatische Mundharmonika), Herbert Swoboda (Klavier), Martin Treml (Kontrabass) und Wolfgang Kendl (Schlagzeug) sind erfahrene Begleitmusiker internationaler Jazzgrößen und bilden ein swingendes Ensemble, das Denise Gordon in ihrer musikalischen Vielfältigkeit zu unterstützen weiß.

Eintrittskarten zum Preis von € 17,00 sind im Kulturamt (tel. Vorbestellung Mo. bis Fr. von 6 – 12 Uhr unter Tel. 02252/508521-10 oder Walter.Skoda@traiskirchen.gv.at) erhältlich. Abendkasse: € 20,00