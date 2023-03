Drei Männer ließen Jubiläumshalle beben

Monti Beton alias Thomas Schreiber und Anton Matosic traten am Samstag mit Johann K. in der Jubiläumshalle auf. Foto: Judith Jandrinitsch, Judith Jandrinitsch

Monti Beton, die Coverband, die mittlerweile seit über 25 Jahren mit ihren Songs von Bob Dylan oder Elvis Presley für Furore sorgt, begeisterte in Biedermannsdorf mit Hits von Georg Danzer, Wolfgang Ambros, Willi Resetarits, unternahm auch Ausflüge ins italienische Fach und interpretierte Songs von Adriano Celentano. Doch auch ein Udo Jürgens-Medley brachte Stimmung in die Halle und veranlasste Andreas Dalos, Ehemann von Bürgermeisterin Beatrix Dalos, sein Handy zu zücken und als Erster mit dem Handylicht Feuerzeugstimmung zu erzeugen.

Johann K. und Andreas D. waren Klassenkameraden

Und es ist auch dem Internisten zu verdanken, dass Thomas Schreiber und Anton Matosic von Monti Beton mit Johann K. gemeinsam den Weg nach Biedermannsdorf fanden. „Ich bin mit Hans gemeinsam in die Volksschule gegangen, im Wien im 6. Bezirk in der Mittelgasse“, erzählt der Arzt schmunzelnd. Doch ganz so lustig war die Schulzeit für Klassenkollegen Hans Krankl offenbar nicht: „Während wir nach der Schule einfach auf den Spielplatz gegangen sind, ist Hans von seinem Vater zum Fußballtraining abgeholt worden“, plauderte Andreas Dalos aus der Schule.

