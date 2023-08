Alpinunfall bei Ruine Rauheneck in Baden

Ein 17-jähriger Badener war vorigen Freitag gegen 15.50 Uhr alleine mit seinem Mountainbike in der Nähe der Ruine Rauheneck in Baden unterwegs. Am Burgtor der Ruine legte er sein Fahrrad und seine Mountainbike-Ausrüstung ab und wollte seine geplante Downhill-Abfahrt vorab zu Fuß begutachten. Dabei kam der Jugendliche laut eigenen Angaben aus unbekannter Ursache zu Sturz.

Durch den Aufprall erlitt der 17-Jährige eine mehrfache Fraktur der Elle sowie der Speiche. Der Verletzte rief selbst per Notruf Hilfe herbei.

Die Bergrettung Triestingtal rückte laut Informationen des Bezirkspolizeikommandos Badenzur Erstversorgung des jungen Mannes aus. Sie barg ihn und übergab ihn dem RTW (Rettungswagen) Baden am Beginn der Weilburgstraße.

Die Rettung führte den verunfallten Jugendlichen schließlich ins Krankenhaus Baden, auf die dortige Unfallabteilung.